Ежедневный гороскоп: пятница 10 июня 2022

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 13:00 до 17:00. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы в состоянии взять на себя ответственность и добиваться того, чего хотите. В частности, это относится к финансовым ситуациям и любым идеям по зарабатыванию денег, которые у вас могут возникнуть. Не бойтесь преследовать свои мечты. Помните, вы первопроходец Зодиака. Вы начинаете дела.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы очень убедительно представляете свое дело другим. К счастью, Венера в вашем знаке смягчит ваши слова. Тем не менее, у вас есть солидные, практичные, прибыльные идеи и начальство и власть имущие будут вас слушать. (Не так уж и плохо.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для исследований любого рода. Вы найдете ответы на старые проблемы. Тем временем вы можете исследовать и находить практические решения, связанные со спортом, развлечениями для детей, а также со всем, что связано с искусством и миром развлечений. У вас есть это.

Рак (21 июня — 22 июля)

Хотя вы работаете сдержанно и за кулисами, тем не менее, обсуждение с кем-то помоложе или членом группы будет иметь большое значение. Это может продвинуть вас на руководящую должность, потому что сегодня люди будут слушать вас. Убедитесь, что вам есть что предложить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы четко формулируете свои мысли и готовы показать миру, что вы умеете говорить. У вас есть идеи о том, как что-то улучшить и вы хотите поделиться ими с начальством, руководителями и людьми, которые могут добиться успеха. Народ вас сейчас поддержит.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Теперь вы производите большое впечатление на других и это то, что вы можете использовать в своих интересах. В частности, продуктивными будут дискуссии о путешествиях, юриспруденции, медицине или обо всем, что связано с университетами и колледжами. Люди уважают вас и хотят услышать, что вы хотите сказать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не уклоняйтесь от управления и принятия решений, потому что вы знаете, о чем говорите сегодня. Вы быстро увидите большую картину. Вы также видите скрытые решения, особенно в отношении общей собственности и наследства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Разговор с партнером или близким другом будет иметь большое значение, потому что вы сможете увидеть, что происходит под поверхностью вещей. Это может быть слон в комнате или вы можете просто сказать вслух то, что думаете, чтобы никто не сомневался в том, о чем вы говорите. (Кто-то должен это сделать.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Серьезный разговор с кем-то из близких сегодня может быть показательным. Возможно, вы увидите способ улучшить отношения. Между тем, вы можете многое сделать на работе, потому что не боитесь отстаивать свою позицию и делать то, что необходимо. Это может означать избавление от чего-то (или кого-то).

Козерог (22 декабря — 19 января)

Несмотря на то, что сегодня вы находитесь на виду у публики, для вас это продуктивный день. Люди последуют вашему примеру, особенно дети и молодые люди. Будьте уверены в себе и говорите то, что у вас на уме, потому что сегодня у вас есть возможность учить других устно или в качестве образца для подражания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ремонт дома, особенно ванных комнат, сантехники и всего, что связано с мусором и переработкой, можно сделать сегодня. Избавьтесь от того, что больше не нужно. Прибери место и играй, когда работа будет сделана.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сегодня убедительны. (Осторожно, мир!) Дом и семья по-прежнему остаются в центре внимания, но ваша способность убедить других принять вашу точку зрения будет уважаться. Очевидно, вы можете использовать это в своих интересах, если четко представляете, чего хотите достичь.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Валентин Смирнитский (1963) и актриса Элизабет Херли (1965) отмечают свой день рождения с вами сегодня. У вас сильная, яркая, эмоциональная личность. Людям комфортно с вами, потому что у вас отличные коммуникативные навыки. Ваши близкие важны для вас. Это год строительства и созидания для вас, как в буквальном, физическом смысле, так и в установлении большей структуры в вашей жизни.