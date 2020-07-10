Ежедневный гороскоп. Пятница 10 июля 2020

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений до 20:30. После этого Луна движется из Рыб в Овен.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы будете рады помочь кому-то сегодня. Этот человек может быть начальником, родителем или кем-то, кто обладает властью или им может быть кто-то в другой стране или другой культуре. Вам будет приятно вытащить некоторые струны из-за кулис.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете помочь другу сегодня или поработать с группой, чтобы помочь кому-то еще, кто нуждается. Вы испытываете сильное чувство желания сделать это, поэтому вы можете поощрять других к участию и выполнению своих обязанностей. Когда люди решают помочь друг другу, удивительно, что может случиться.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на других, потому что они видят вас в позитивном выражении! Вы кажетесь успешным и богатым для других. В результате вы можете стать очень мотивированными для достижения своих целей. (Обожание такая опрометчивая вещь.)

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Вам нравится идея сделать что-то другое сегодня, потому что вы хотите сменить обстановку. Вам понравится общаться с людьми из других стран и разных культур. По общему признанию, у вас есть свое особое мнение и сегодня речь идет о политических идеях.

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вы собираетесь сегодня что-то разделить, у вас будут твердые идеи о том, как это сделать. Вы будете щедрыми для всех заинтересованных сторон. По иронии судьбы, все, что случится, принесет вам пользу, потому что хорошие вещи могут прийти вам сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам понравится разговаривать с близким другом или партнером сегодня, потому что хороших чувств предостаточно! Кроме того, у вас будут сильные чувства по поводу конкретной проблемы и вы захотите разобраться в ней. Тем не менее, в более широкой картине, цель заключается в том, чтобы сделать что-то лучше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы будете хорошо работать с группами, поэтому встречи, клубы и ваше участие в профессиональных ассоциациях будут проходить успешно – лично или в Интернете. Возможно, вы захотите ввести реформы или способы сделать что-то лучше. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Воспользуйтесь любой возможностью пообщаться с другими или насладиться игрой с детьми сегодня. Вам также понравится заниматься искусством, участвовать в творческом проекте или заниматься спортом, потому что у вас сегодня есть много энергии, чтобы дать другим.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Осмотритесь вокруг, чтобы увидеть, как вы можете улучшить свой дом или свои семейные отношения? Говоря о том, что вы будете наслаждаться компанией семьи и друзей сегодня, поэтому вы можете пригласить гостей на барбекю? Если вы не можете собраться лично, тогда онлайн!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы увлечены чем-то, поэтому вы будете убеждены, если поделитесь своими идеями с другими. На самом деле, по мере того, как проходит день, вы можете настаивать на том, чтобы убедить других согласиться с вами, потому что вы так фанатичны!

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас есть отличные идеи о том, как повысить свой доход сегодня или получить более высокооплачиваемую работу. Вы также можете использовать то, что у вас есть, будь то деньги или имущество, чтобы помочь кому-то еще. Сегодня у вас сильное чувство, желающее сделать мир лучше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует и с Юпитером и с Плутоном. Это вызывает у вас сильные, сильные чувства. Однако эти чувства веселые, дружелюбные и инклюзивные для других. Вы беспокоитесь о благополучии кого-то.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Юрий Стоянов разделяет ваш день рождения сегодня. Вы очаровательны, восхитительны и привлекательны. Людям всегда нравится ваша компания. Теперь ваша очередь на веселый год! Вы будете более популярны и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете более благодарны за свою жизнь и по достоинству оцените повседневное счастье и красоту вокруг вас. Этот год – время для важного выбора. Выбирайте с умом.