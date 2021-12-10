Ежедневный гороскоп: пятница 10 декабря 2021

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Наслаждайтесь общением, потому что сегодня вы хотите исследовать новые идеи и общаться с людьми из других культур. Вы также можете составить план путешествия? Вы полны приключений и жаждете веселья! Тем не менее, это тоже мечтательный день.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете идеализировать друга сегодня, что не правильно, потому что никто не идеален и когда вы ставите кого-то на пьедестал, он неизбежно разочаровывает вас. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, пока Марс находится напротив вашего знака. Наслаждайтесь своей безупречной репутацией среди коллег.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы все еще на высоком уровне. сегодня, а это значит, что вас замечают другие люди, особенно начальники, родители, учителя и полиция. Помните об этом. Вам нужно больше спать, пока Солнце находится напротив вашего знака. Вам понравится поболтать с кем-нибудь сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня пятница и вы много работаете. Фактически, вы очень хорошо разбираетесь в том, что делаете сейчас. Тем не менее сделайте себе одолжение. Освободитесь от рутины и «уйди от всего этого». Сделайте что-нибудь необычное и интересное!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы в настроении играть, потому что были в настроении играть всю неделю! Вот почему это прекрасное время, чтобы насладиться театром, прогулками, спортом, игрой с детьми и всем, что стимулирует и развлекает. (Обратите внимание на собственность и долги сегодня.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дом и семья по-прежнему находятся в центре вашего внимания из-за семейных дискуссий или ремонта дома. У вас есть много умственной энергии, чтобы все спланировать прямо сейчас. Однако сегодня, когда Луна находится напротив вашего знака, вы должны быть любезны. Сотрудничайте с другими.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день, чтобы ускользнуть в короткое путешествие, если вы можете его совершить, потому что хотите узнать что-то новое, увидеть новые места и познакомиться с новыми людьми. (Вы — самый социальный знак зодиака.) Возможно, вам также понравится развлекаться дома, особенно потому, что вы поправили свои финансы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

С Марсом в вашем знаке сейчас у вас много энергии. Физические упражнения или занятия на свежем воздухе будут разумным выбором, чтобы дать вам возможность выпустить пар и избавиться от накопившейся в вас энергии. Одно можно сказать наверняка — встречу проведете вы!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это благоприятное время для вас, потому что и Солнце, и Меркурий находятся в вашем знаке. Тем не менее, сегодня дома может быть какая-то неразбериха или непонятный разговор с членом семьи. Если стоять обеими ногами на земле, это нормально. Не витайте в облаках.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Теперь на вас влияют два разных фактора. Марс делает вас энергичным, активным и конкурентоспособным с другими, особенно в групповых видах спорта. Однако и Солнце, и Меркурий прячутся в вашей карте и они хотят, чтобы вы были сдержанны. Это ваше жонглирование!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваши амбиции пробуждаются. В это время вы активны в группах, клубах и друзьях. Это радует вас, потому что дружба важна для Водолея. Подумайте о некоторых важных целях сегодня. Где вы видите себя через семь лет?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы продолжаете нежиться в лучах солнечного света в верхней части таблицы, поэтому другие восхищаются вами. Сегодня Луна в вашем знаке. Если у вас есть преимущество, почему бы не пообщаться и не повеселиться?

Если ваш день рождения сегодня

Певица Таисия Повалий (1964) и актер Семён Стругачёв (1957) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы очень уверены в себе и харизматичны. Люди находят вас дружелюбным, непринужденным и отзывчивым. Вы рискованны, но искренни. Важно найти значимую для вас работу. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это означает, что вы отпускаете то, что больше не имеет отношения к вашей жизни. Пора сократить свои потери.