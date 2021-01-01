Ежедневный гороскоп. Пятница 1 января 2021

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваш идеализм пробуждается! И это правильно, потому что этот новый год будет намного лучше, чем в прошлом году! Слава аллилуйя! Сегодня к вам обратятся люди из других культур и стран. Путешествие также будет привлекательным, но, возможно, будет невозможным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы больше цените красоту. Это распространяется на понимание прекрасных идей и философий, поэтому стимулирующие обсуждения с другими доставят вам удовольствие. С одной стороны, сегодня вы чувствуете себя идеологически счастливыми. Что-то особенное тронуло вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Богатство и ресурсы вашего партнера или возможно, кто-то еще может помочь вам сегодня каким-то образом? Вы могли бы использовать свое влияние, чтобы помочь кому-то, кому повезло меньше? Вы, безусловно, хотите сделать что-то, что расширит ваш кругозор в этом году — и вы это сделаете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам понравится разговаривать с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что вы разделите своего рода идеализм относительно того, чего ожидать в будущем. Неудивительно, что вы чувствуете себя идеалистом, потому что, без сомнения, предстоящий год будет намного лучше, чем год, который вы ушел. Большое облегчение!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы начинаете этот новый год с Луны в вашем знаке. Вы вступаете в новый год, в котором особое внимание будет уделяться партнерству, дружбе и новым отношениям. Некоторые закончатся, некоторые начнутся. Это один из лучших лет за последние десять лет для Льва, чтобы жениться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это первый день вашего нового года! В этом году вы можете рассчитывать только на улучшение состояния здоровья. Многие из вас также улучшат свою работу или получат лучшую работу. Тем не менее, вы будете упорно трудиться, чтобы достичь своих целей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этом новом году у вас может быть больше обязанностей с детьми. Тем не менее, в этом году дети будут для вас источником радости. Во многих отношениях этот год будет для вас веселым, социальным и воодушевляющим, когда вы сможете раскрыть свои творческие таланты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В этом году вы внесете изменения в тыл. Вы можете переехать в лучший дом или улучшить свой существующий дом. Вы будете заниматься ремонтом дома, потому что полны решимости создать прочный дом для себя и близких.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В этом году начинается двухлетний период, когда вы можете переехать в другое место жительства, сменить работу или и то и другое. Одно можно сказать наверняка: в этом году вы будете чувствовать себя более оптимистично и реалистично в отношении своего будущего. Наконец-то вы все держите под контролем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Прошлый год был таким трудным. В этом году будет намного лучше. Так будет лучше, потому что с вас снимут стрессы прошлого года. Кроме того, так будет лучше, потому что в этом году вы станете богаче! (Деньги так удобны, когда вы хотите что-то покупать.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это важный момент в вашей жизни, потому что вы отправляетесь в новое путешествие, чтобы заново изобрести себя. Впереди этот год также будет сказочным, потому что удачливый Юпитер впервые за 12 лет находится в вашем знаке! Ура!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы входите в двухлетнее окно, в котором вы начнете сокращаться и откажетесь от большей части того, что вы установили с 2008 года. Вы хотите упорядочить свою жизнь, чтобы вам стало легче и вы были готовы войти в новый мир примерно через два-три года спустя.

Если ваш день рождения сегодня

Актер театра и кино Сергей Шакуров (1942), телеведущий Антон Привольнов (1981) и французская актриса Мишель Мерсье (1939) известная зрителям всего мира, как «Анжелика — маркиза ангелов» сегодня разделяют ваш день рождения. Вы независимый, волевой и иногда устрашающий. Ваша сила воли означает, что вы все контролируете. Это время обучения и возможно учения. Изучите любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в себя в будущем. Этот год задаст вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году.