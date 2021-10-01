01.10.2021
01:02
379

Гороскоп

Ежедневный гороскоп: пятница 1 октября 2021

25 лунный день.Убывающая Луна.

Предупреждение о Луне
Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения.  Луна находится во Льве.
 
 Овен (21 марта — 19 апреля)
 Ключ к вашему успеху сегодня — это терпение. Не спешите отвечать, не задумываясь, если вас кто-то волнует, особенно бывший партнер. Люди сегодня немного сварливые и нервные.  Пришло время — продемонстрировать благодать под давлением..
 
 Телец (20 апреля — 20 мая)
 Сегодня вам может быть сложно иметь дело с родителем или авторитетным лицом — начальником или даже полицейским.  Точно так же вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, связанными с работой, клиентами и коллегами.  Не ввязывайтесь в споры.  Неважно, кто прав.  Успокойтесь.
 
 Близнецы (21 мая — 20 июня)
 Это непростой день.  Родители должны быть особенно терпеливыми с детьми, чтобы избежать припадков и срывов.  Точно так же романтические партнеры должны будут проявлять терпение друг к другу, потому что разговоры могут быть интенсивными и слишком эмоциональными.  Не принимайте близко к сердцу!
 
 Рак (21 июня — 22 июля)
 Обсуждения с членом семьи сегодня могут привести к спорам.  Они могут касаться денег или того, что у вас есть, или разногласий по поводу того, какой способ что-то сделать лучше.  Из-за возросшего хаоса и активности дома это время для вас.  Имейте терпение.
 
 Лев (23 июля — 22 августа)
 Сегодня в вашем знаке Луна, что может усилить ваши эмоции и чувства.  Хорошая новость в том, что это также может увеличить вашу удачу и помочь вам.  Тем не менее, разговоры с другими людьми сегодня будут непростыми.  Оставайтесь царственным и хладнокровным.  Выберите большую дорогу.
 
 Дева (23 августа — 22 сентября)
 Сегодня возможны споры о деньгах, детях, общественных мероприятиях, планах на отпуск, спорте, деньгах и имуществе.  (Довольноширокая полоса, которая может сбить вас с толку!) Поэтому играйте сдержанно.  Остерегайтесь ответных рефлексов.  Держите голову холодной, а порох сухим.
 
 Весы (23 сентября — 22 октября)
 Вам нравится гармоничное окружение.  Несмотря на то, что вы отличный спорщик, вы не любите споры и конфронтации.  Поэтому будьте осторожны сегодня с членами семьи, а также с друзьями, особенно со знакомыми женщинами.  Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир.
 
 Скорпион (23 октября — 21 ноября)
 Сегодня вы можете быть чем-то недовольны.  Взаимодействие с родителями и начальством может быть непростым.  К счастью, с Венерой в вашем знаке, что бы вы ни делали, вы будете делать это с изяществом и дипломатичностью, что очень мудро.  Будьте примером для подражания другим сегодня.  Просто сделайте это.
 
 Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
 Взаимодействие с друзьями или группами сегодня затруднено, поэтому вы можете расстроиться.  Не позволяйте этому сбивать вас с толку.  Имейте в виду, что что бы ни случилось — это всего лишь короткое темное облако на вашем горизонте. 
 
 Козерог (22 декабря — 19 января)
 Сегодняшние разговоры с начальством, родителями, учителями и полицией могут стать серьезным противостоянием.  Вам может показаться, что вы попали в плохой фильм.  Избегайте ссор из-за денег и имущества.  Не забывайте быть вежливыми с авторитетными лицами, потому что это работает на удивление хорошо.
 
 Водолей (20 января — 18 февраля)
 Держитесь подальше от спорных тем, таких как политика, религия и национа льные вопросы, потому что это классический день для борьбы за власть и споров. Слушайте вежливо и подумайте о своих долгосрочных целях.
 
 Рыбы (19 февраля — 20 марта)
 Избегайте ссор из-за совместной собственности, займов или совместной ответственности сегодня, потому что они того не стоят.  Точно так же отношения могут быть напряженными между вами и коллегой по работе или кем-то, кто связан с вашим здоровьем.  Вы можете даже столкнуться с конфликтом с кем-то из-за домашнего животного.  Не вмешивайтесь.  Стойте на своем, но оставайтесь терпеливыми.
 
 Если ваш день рождения сегодня
 Актриса Чулпан Хаматова (1975) и актриса Нина Усатова (1951) делятся сегодня вашим днем ​​рождения.  Вы уверенный в себе человек с отличной деловой смекалкой.  Вам нравится контролировать то, что вы делаете.  У вас хорошие навыки работы с людьми и вы много работаете, потому что ориентированы на успех.  В этом году вы больше настроены на свои духовные или религиозные убеждения.  Вы ищущий.  Вы изучите свое прошлое, чтобы увидеть, как предыдущие действия приводят к будущим результатам

Фото: SakhaLife.Ru
Источник: SakhaLife.Ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх