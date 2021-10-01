Ежедневный гороскоп: пятница 1 октября 2021

25 лунный день.Убывающая Луна.

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.



Овен (21 марта — 19 апреля)

Ключ к вашему успеху сегодня — это терпение. Не спешите отвечать, не задумываясь, если вас кто-то волнует, особенно бывший партнер. Люди сегодня немного сварливые и нервные. Пришло время — продемонстрировать благодать под давлением..



Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам может быть сложно иметь дело с родителем или авторитетным лицом — начальником или даже полицейским. Точно так же вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, связанными с работой, клиентами и коллегами. Не ввязывайтесь в споры. Неважно, кто прав. Успокойтесь.



Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это непростой день. Родители должны быть особенно терпеливыми с детьми, чтобы избежать припадков и срывов. Точно так же романтические партнеры должны будут проявлять терпение друг к другу, потому что разговоры могут быть интенсивными и слишком эмоциональными. Не принимайте близко к сердцу!



Рак (21 июня — 22 июля)

Обсуждения с членом семьи сегодня могут привести к спорам. Они могут касаться денег или того, что у вас есть, или разногласий по поводу того, какой способ что-то сделать лучше. Из-за возросшего хаоса и активности дома это время для вас. Имейте терпение.



Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня в вашем знаке Луна, что может усилить ваши эмоции и чувства. Хорошая новость в том, что это также может увеличить вашу удачу и помочь вам. Тем не менее, разговоры с другими людьми сегодня будут непростыми. Оставайтесь царственным и хладнокровным. Выберите большую дорогу.



Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня возможны споры о деньгах, детях, общественных мероприятиях, планах на отпуск, спорте, деньгах и имуществе. (Довольноширокая полоса, которая может сбить вас с толку!) Поэтому играйте сдержанно. Остерегайтесь ответных рефлексов. Держите голову холодной, а порох сухим.



Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам нравится гармоничное окружение. Несмотря на то, что вы отличный спорщик, вы не любите споры и конфронтации. Поэтому будьте осторожны сегодня с членами семьи, а также с друзьями, особенно со знакомыми женщинами. Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир.



Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете быть чем-то недовольны. Взаимодействие с родителями и начальством может быть непростым. К счастью, с Венерой в вашем знаке, что бы вы ни делали, вы будете делать это с изяществом и дипломатичностью, что очень мудро. Будьте примером для подражания другим сегодня. Просто сделайте это.



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Взаимодействие с друзьями или группами сегодня затруднено, поэтому вы можете расстроиться. Не позволяйте этому сбивать вас с толку. Имейте в виду, что что бы ни случилось — это всего лишь короткое темное облако на вашем горизонте.



Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшние разговоры с начальством, родителями, учителями и полицией могут стать серьезным противостоянием. Вам может показаться, что вы попали в плохой фильм. Избегайте ссор из-за денег и имущества. Не забывайте быть вежливыми с авторитетными лицами, потому что это работает на удивление хорошо.



Водолей (20 января — 18 февраля)

Держитесь подальше от спорных тем, таких как политика, религия и национа льные вопросы, потому что это классический день для борьбы за власть и споров. Слушайте вежливо и подумайте о своих долгосрочных целях.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Избегайте ссор из-за совместной собственности, займов или совместной ответственности сегодня, потому что они того не стоят. Точно так же отношения могут быть напряженными между вами и коллегой по работе или кем-то, кто связан с вашим здоровьем. Вы можете даже столкнуться с конфликтом с кем-то из-за домашнего животного. Не вмешивайтесь. Стойте на своем, но оставайтесь терпеливыми.



Если ваш день рождения сегодня

Актриса Чулпан Хаматова (1975) и актриса Нина Усатова (1951) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы уверенный в себе человек с отличной деловой смекалкой. Вам нравится контролировать то, что вы делаете. У вас хорошие навыки работы с людьми и вы много работаете, потому что ориентированы на успех. В этом году вы больше настроены на свои духовные или религиозные убеждения. Вы ищущий. Вы изучите свое прошлое, чтобы увидеть, как предыдущие действия приводят к будущим результатам