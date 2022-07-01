Ежедневный гороскоп: пятница 1 июля 2022

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня все смешанно, тем не менее, это сложно! Ваш управитель, огненный Марс в вашем знаке не в ладах с большим папой Плутоном, который может поощрять безжалостную и закулисную деятельность. Действуйте осторожно! Не делайте ничего, о чем потом будете жалеть. К счастью, общение с другими, по большей части, позитивно и дружелюбно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Хотя семейные отношения и домашние дела сегодня теплые и поддерживающие, тем не менее, что-то происходящее за кулисами, может потребовать вашего внимания. (Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — так оно и есть!) Будьте осторожны со всем, что выглядит не в ваших интересах.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это любопытный день и бог знает, вы тот, кто постоянно любопытен. Во многом отношения с братьями и сестрами, родственниками и соседями сегодня позитивны и заботливы. Однако вероятна борьба за власть с группой или другом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас много энергии, которую вы можете использовать, чтобы умело справляться с борьбой за власть и разногласиями. Возможно, вам придется столкнуться с кем-то, кто бросает вам вызов. Если это так, убедитесь, что ваши действия честны. Избегайте искушения быть безжалостным или агрессивным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке красиво танцует с Юпитером и Венерой, что способствует добрым чувствам внутри вас, а значит и дружеским отношениям с окружающими. Тем не менее, поскольку Марс не в ладах с Плутоном, вероятны разногласия по спорным вопросам. Оставайтесь с положительной энергией.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Даже если вы можете быть вовлечены в борьбу за власть из-за общей собственности, наследства или дебатов о совместной ответственности, тем не менее, вы способны позитивно относиться к вещам. Это потому, что внутренне вы счастливы, а это значит, что вы не будете слишком остро реагировать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня смешанная сумка. Вы можете обнаружить, что отношения с партнерами и близкими друзьями обостряются, потому что происходит какая-то борьба за власть. Честно говоря, это может стать неприятным. Из-за этого вы можете почувствовать облегчение, поговорив с другом или кем-то из группы. (Принимайте поддержку везде, где вы ее найдете.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы выглядите позитивно в глазах окружающих. На самом деле, боссы, родители и VIP-персоны впечатлены! Между тем, что-то, связанное с вашей работой или домашним животным или возможно, даже вашим здоровьем, усугубляет вас. Это могут быть командировки, связанные с работой. Используйте свои навыки преодоления трудностей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вероятны разногласия по поводу ухода за детьми, а также споры, связанные со спортом или социальными ситуациями. И все же это произойдет только с некоторыми людьми в вашей жизни, в то время как другие отношения не затронуты и протекают гладко. Так оно и есть. Потерпите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, потому что ссоры и разногласия будут нормой. К счастью, финансовые вопросы благоволят. Вы можете получить практическую поддержку от кого-то, кто вам нужен. Может, дело в том, кто командует?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны, разговаривая сегодня с другими, потому что вы можете быть слоном в посудной лавке, даже не осознавая этого. В общем, вы хотите сделать по-своему. Или, возможно, вам придется противостоять кому-то еще, кто хочет повернуть по-своему? Сегодня ваш самый мудрый курс может состоять в том, чтобы согласиться или не согласиться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня может иметь место эмоциональная борьба за власть или деньги. Остерегайтесь компульсивного поведения или внезапных побуждений сделать что-то, что в долгосрочной перспективе может не принести вам пользы. Не поддавайтесь искушению поддаться сомнительному мимолетному желанию.

Если ваш день рождения сегодня

Актер, комик Дэн Экройд (1961) разделяет сегодня ваш день рождения. Вы чувствительный, любящий человек, который ценит семью и друзей. У вас развита интуиция, воображение и отличная память. Это год обучения и преподавания для вас. Время, потраченное в одиночестве на личностное развитие и расширение своих знаний, будет потрачено с пользой. Ажиотаж возрастает к концу года.