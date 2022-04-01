Ежедневный гороскоп: пятница 1 апреля 2022

Оповещение о Луне

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку это такой мощный день для вас, вы легко возьмете на себя инициативу в работе с другими. В свою очередь, люди будут готовы сотрудничать с вами. Однако при необходимости вы готовы энергично отстаивать свои интересы. Кто-то постарше может дать вам хороший совет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Исследования сегодня пойдут хорошо, потому что у вас есть энергия, чтобы копнуть глубже и обнаружить то, что вы ищете. Вы хотите исследовать новые территории и разные направления, возможно связанные с историей или древними материалами. Вам может помочь кто-то более опытный.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Друзья или группы и организации помогут вам сегодня. Они ответят на ваши запросы. Они могут последовать вашему примеру, потому что вы готовы проявить инициативу смело и активно. Люди оценят, что, разговаривая с ними сегодня, вы говорите прямо и искренне.

Рак (21 июня — 22 июля)

Скорее всего, сегодня вы возьмете на себя роль лидера в общении с другими. Также вы будете хорошо отзываться об авторитетных людях — родителях, начальстве, учителях и полиции. Это потому, что другие видят в вас человека, который знает, что вы делаете и у которого есть энергия, чтобы довести дело до конца.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сказочный день, чтобы учиться и учиться. Вы также добьетесь больших успехов в областях, связанных с издательским делом, СМИ, юриспруденцией и медициной. Может быть, вы начнете новую статью или рукопись? Вы полны идей и возможно, планов путешествий. Вы проведете свое исследование.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы будете отстаивать свои интересы в спорах о совместном имуществе, наследстве и страховых спорах. Мало того, вы будете ясны, решительны и убедительны. Вполне возможно, что кто-то постарше или поопытнее поможет вам или подскажет.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обсуждение с партнером или близким другом сегодня будет оживленным, потому что у каждого из вас есть твердое мнение. Вы можете обсудить общественные мероприятия, спорт или что-то связанное с образованием или уходом за детьми. В любом случае, вы сделаете домашнее задание, чтобы ничего не упустить из виду.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это продуктивный день для вас на работе или на работе или с любой задачей, которую вы ставите перед собой, потому что вы энергичны, сосредоточены и готовы приложить серьезные усилия. Вы можете строить долгосрочные планы. Сегодня вы будете особенно бережливы и осторожны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это чудесный день, чтобы насладиться светскими мероприятиями, театром, миром развлечений, спортивными мероприятиями, а также игровыми мероприятиями с детьми. Вы полны энергии, но в то же время вы серьезны в определенной степени. Вы будете наслаждаться, не будучи экстравагантным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители или пожилые родственники могут помочь вам сегодня физической помощью или советом. Что бы вы ни делали, особенно дома или в семейных делах, вы будете осторожны и основательны в своем подходе ко всему. Тем не менее, у вас есть смелость исследовать новые возможности.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сильный день для вас, чтобы поговорить с другими, особенно чтобы научить или проинформировать людей о чем-то. Вы будете логичны и осторожны в своих словах и тем не менее, вы также будете полны вдохновения и энтузиазма, поэтому сегодня другие будут слушать вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что у вас есть твердые, практичные, прибыльные идеи в сочетании с смелостью и инициативой. Вот почему вы можете исследовать новые способы ведения дел, чтобы увеличить свое богатство. Вы будете смелым и в то же время практичным.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущий Владимир Познер (1934) и певец Сергей Лазарев (1983) разделяет сегодня ваш день рождения. Вы позитивно мыслящий оптимист. Вы быстро принимаете решение, которое немедленно принимаете. Вы обаятельны, талантливы и никогда не пугаетесь препятствий. В этом году ваш темп будет мягким и медленным. Найдите время, чтобы понюхать розы. Дайте себе слабину. Расслабьтесь и сосредоточьтесь на отношениях. Подумайте о своих потребностях и о том, что приносит вам счастье.