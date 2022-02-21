Ежедневный гороскоп: понедельник февраля 2022

21, 22 лунный день. Убывающая Луна.

Оповещение о Луне

После 4:30 утра сегодня нет никаких ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это позитивный день для начала недели! (Нам нравится позитив.) Это хорошее время, чтобы проверить бюрократические подробности, которые могут вас раздражать, об общем имуществе, наследстве, налогах и долгах. Засучите рукава и старайтесь. (По крайней мере, начните.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с друзьями и группами сегодня теплые и поддерживающие. Это хороший день, чтобы иметь дело с представителями широкой общественности. Вы будете особенно эффективны при взаимодействии с классами, клубами и группами, потому что люди готовы сотрудничать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день, чтобы поговорить с начальником, родителями или полицией. Это потому, что сегодня люди открыты и готовы к сотрудничеству. Все готовы идти вместе, чтобы ладить. Спросите разрешения или одобрения того, что вы хотите.

Рак (21 июня — 22 июля)

Планы на отпуск и идеи о том, как сбежать от ежедневной рутины, сегодня у вас в голове. Если вы не можете получить большой отпуск, можете ли вы запланировать короткую поездку? Это также хороший день для изучения возможностей в издательском деле, СМИ, медицине и юриспруденции.

Лев (23 июля — 22 августа)

Деньги и ресурсы от других помогут вам или вашей семье сегодня. Если вам нужны деньги или помощь, сейчас самое время попросить. (Это включает в себя просьбы об оборудовании и поддержке, связанной с вашей работой.) Это также хороший день для обсуждения банковских и финансовых вопросов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговоры с широкой публикой и теми, кто рядом с вами, будут положительным опытом сегодня. Вы стремитесь просветить кого-то о том, что важно для вас, и другие готовы слушать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это позитивный день с вашей работой и вашей деятельностью в целом. На самом деле, ваше здоровье кажется положительным, потому что вы чувствуете себя бодрым! Сказав это, вы можете не работать усерднее. Вместо этого вы будете использовать свою возросшую энергию, чтобы делать все, что захотите, что все равно является плюсом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке красиво танцует с Солнцем, что придает вам сил. Это прекрасный день, потому что вы чувствуете себя в гармонии с собой. Кроме того, у вас повышенное чувство жизненной силы. Не стесняйтесь просить вселенную об одолжении.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для вашего знака! Это особенно хорошо для тех из вас, кто работает с детьми или работает в сфере развлечений, индустрии гостеприимства или вообще связан со спортом. Это позитивный день для любого вида групповой деятельности!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня отличный день для работы с классами, группами, клубами и организациями, однако для вашего знака это супер отлично. Соберите свои войска и отправь их в поход! Не стесняйтесь делиться своими надеждами и мечтами на будущее с кем-то, чтобы получить их отзывы, потому что это может помочь вам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции, поэтому это хороший день для изучения финансовых переговоров, а также способов увеличения вашего дохода. Вы могли бы изучить возможность более высокооплачиваемой работы? Это также хороший день, чтобы попросить босса о повышении. С Меркурием в вашем знаке вы красноречивы!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Солнце в вашем знаке прекрасно танцует с Луной, что заставляет вас чувствовать, что сегодня жизнь стала проще. Вы можете лучше относиться к другим. Кроме того, другие люди тянутся к вам в положительном ключе. Это отличный день для работы с группами.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Вера Алентова (1942) и певец Николай Расторгуев (1957) сегодня отмечают свой день рождения. У вас прекрасное чувство юмора, и вы нравитесь окружающим. Вы практичны и организованы. Этот год будет более медленным. Найдите время, чтобы насладиться собой. Вы будете уделять больше внимания отношениям. Пришло время узнать, что делает вас счастливым.