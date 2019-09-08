Ежедневный гороскоп. Понедельник 9 сентября 2019

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы чувствуете себя оптимистично, особенно в отношении вашей работы и вашего здоровья. Однако взаимодействие с родителем, начальником, авторитетным лицом или сотрудником полиции может вас расстроить. Не беспокойтесь, все отлично.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы стремитесь повеселиться и хорошо провести время с другими людьми, особенно детьми и романтичными партнерами. И вы должны быть в состоянии сделать это! Тем не менее, новости из средств массовой информации или чего-то, связанного с политикой, религией и национальными вопросами, могут быть обломом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши отношения с близкими друзьями и партнерами сегодня теплые и замечательные. Все хотят хорошо провести время! Однако на вашем горизонте мимолетное темное облако. (Какой-то вид финансового обязательства или финансовых ограничений, которые могут раздражать.)

Рак (21 июня-22 июля)

Все в мире начинается с мысли. Подумайте об этом, вы увидите, что это правда. Сегодня ваши мысли позитивны, оптимистичны и экспансивны, поэтому ваш мир сегодня может быть таким. Тем не менее, друг или партнер может попытаться дождаться вашего падения. Не позволяйте этому случиться.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы уверены в своем финансовом положении. По общему признанию, вы можете чувствовать себя богаче, чем на самом деле, но тогда все это состояние души, не так ли? Ограничения в отношении здоровья или требования к работе могут быть затруднительными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя довольным. Вы счастливы, что живы и имеете свой дом, достаточно еды и удовлетворяете свои основные потребности, особенно по сравнению с миллионами людей, которые страдают (и, конечно, не читают эту колонку). Цените, кто вы есть, что у вас есть. Не позволяйте старшему члену семьи сбить вас с толку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете быть обеспокоены чем-то сегодня. Это так легко волноваться. Вы знаете – вы беспокойны. Но большинство вещей, о которых мы беспокоимся, никогда не происходит! «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам занятие, но ни к чему не приводит».

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваше общение с друзьями и группами будет приятным сегодня. На самом деле, все настолько позитивно, что вы можете поддаться искушению обещать больше, чем можете дать. (Не делайте этого.) Оставайтесь с тем, что является позитивным и обнадеживающим, и игнорируйте мелкие заботы, которые вас расстраивают. Идите с тем, что работает.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на боссов, родителей, учителей, VIP-персон и полицию. Они думают, что вы ходите по воде. Пока вы наслаждаетесь таким хорошим пиаром, вы можете быть потрясены финансовыми вопросами или чем-то, что у вас есть. Все хорошо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Планы путешествий выглядят захватывающими. У вас есть будущее и ваше будущее выглядит ярко! Путешествуете ли вы или расширяете свой мир с помощью дальнейшего образования и обучения, полностью зависит от вас. Поскольку сегодня на вашем знаке стоит Луна с Сатурном, вы можете чувствовать себя критически, скупо или подавленно. В самом деле? Освежитесь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Приятно быть на стороне получения какого-то богатства, особенно вкусностей от других. Похоже, ваш партнер чувствует себя хорошо, поэтому вы чувствуете себя богаче! Тем не менее, что-то происходит за кулисами, беспокоит вас. Не позволяйте этому расстроить вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с боссами, родителями, друзьями и партнерами сегодня позитивны и оптимистичны. Вот почему у вас будет отличный день общения с другими. Сказав это, вы можете столкнуться с кем-то старше или более опытным, который немного навеселе. Просто работайте с этим.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Анна Лутцева, звезда отечественных сериалов, сыгравшая Аллу в сериале «Литейный», Надю в сериале «Крутой» и Светлану в сериале «У вас будет ребенок» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы практичный перфекционист. Вы уверены, уравновешены, заслуживаете доверия и верны. В этом году вы закроете много вещей, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.