Ежедневный гороскоп. Понедельник 9 ноября 2020

24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 6 утра до 8:45 сегодня. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете себя кокетливым и заряженным желанным. Вот почему вы сделаете первый ход или подмигнете. Однако если вам откажут, вы не будете счастливы. Поэтому отношения с самыми близкими вам людьми сегодня могут быть горячими или холодными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У некоторых из вас сегодня может начаться флирт или роман на работе. Что бы вы ни делали сегодня, вам захочется добиться своего, а если вы не добьетесь своего, вы можете стать сварливым. К счастью, вы почувствуете сочувствие к партнерам и близким друзьям.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это страстный романтический день для вас. Вы обязательно заметите это в существующих отношениях. (Если вы одиноки, вы можете внезапно сильно влюбиться в кого-то.) Между тем, сегодня кто-то, кто связан с вашей работой, вашим здоровьем или вашим питомцем, хочет вашего совета.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня в семье накаляются эмоции. По возможности избегайте споров, потому что они никому не принесут пользы. Между тем, веселые занятия с детьми, веселые социальные мероприятия, знакомство с искусством и пикантная романтика станут отличным выбором.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете вести себя немного агрессивно по отношению к другим. (Вы непременно будете кокетничать, если у вас будет возможность.) Между тем, дома отношения с членами семьи будут взаимно сочувственными. Кто-то может помочь вам или вы можете им помочь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Денежные склоки или споры о собственности на что-либо могут возникнуть сегодня. Вы можете попытаться впечатлить кого-то своими деньгами, особенно если хотите привлечь их внимание? Поскольку ваше воображение сегодня усилено, мечты и фантазии станут доступным развлечением для вашего личного удовольствия.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Во многих смыслах это сексуальный и провокационный день. Однако, если вы не можете наслаждаться кокетливым тет-а-тет с кем-то, по иронии судьбы, вы можете просто поссориться! (За этим стоит психология.) Делая покупки, сохраняйте чеки, потому что вас будут привлекать роскошные, элегантные вещи.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы чувствуете тепло и сочувствие к другим, поэтому кто-то может прийти к вам за пониманием или поддержкой. Возможно, им нужно сочувственное ухо, чтобы их выслушать? Между тем приватный роман или тайное свидание будет жарким и сексуальным!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодняшняя энергия двоякая для вашего знака. С одной стороны, вы хотите где-нибудь уединиться и наслаждаться тишиной и покоем собственной компании. Но с другой стороны, вы можете быть привлечены к кому-то и захотите провести дикую, безумную встречу! Ваш ход.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вас может привлечь начальник или кто-то, наделенный властью. Как вариант, вы можете поспорить с кем-то из авторитетов. (Это сложно.) К счастью, отношения с друзьями и членами групп теплые и благосклонные.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с повседневными контактами сегодня немного обидчивы. Правда, есть вероятность взаимного влечения и флирта, однако также легко поспорить. Между тем, вы можете идеализировать начальника или кого-то из авторитетов. Действуйте осторожно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мечтательные фантазии сегодня вызывают чувство бегства от реальности. Вы хотите быть в другом месте, делая что-нибудь замечательное. Кто знает, возможно, вам удастся это осуществить? Между тем, избегайте ссор из-за денег и имущества и кто за что отвечает.

Если твой день рождения сегодня

Композитор Александра Пахмутова (1929) и актер Иван Стебунов (1981) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы красноречивы и обладаете острым чувством юмора. Однако вы также чутки и интуитивны. Служение другим будет для вас важной темой в этом году, особенно в вашей семье. Поэтому заботьтесь о себе, чтобы быть сильным ресурсом. Тем временем решите инвестировать в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.