Ежедневный гороскоп: понедельник 9 мая 2022

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Первая четверть.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 8:30 до 19:00. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Меркурий будет ретроградным в течение следующего месяца, что принесет вам задержки в транспорте и путаницу в общении с другими людьми. Скорее всего, в вашу жизнь вернутся старые друзья. Справляйтесь, как можете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку Меркурий будет ретроградным в течение следующего месяца, вы можете ожидать задержки в финансовых вопросах. Чеки по почте будут задерживаться. Финансовые сделки могут задерживаться или страдать от ошибок и запутанной коммуникации. Однако старые дела легко будут закончены.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Святая мольба! Ваш управитель Меркурий будет ретроградным в течение следующего месяца! Ожидайте запутанного общения, а также задержек и отмененных встреч. Вы можете потерять вещи или забыть что-то взять с собой — все мелкие (но неприятные) детали. Храбритесь!

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующего месяца Меркурий будет ретроградным в «скрытой» части вашего графика. Это означает, что даже если вы можете страдать от глупых ошибок и глупых задержек, вы действительно сможете провести отличное исследование прошлого. Это бонус!

Лев (23 июля — 22 августа)

Старые друзья из прошлого появятся в вашей жизни в ближайшие 4-6 недель. (Возможно, это уже происходит.) Хорошо иметь историю с другими. Кроме того, весело говорить о старых недобрых временах и торговать ложью.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Меркурий будет ретроградным в течение следующего месяца и это произойдет в верхней части вашей карты, что означает, что вы можете получить известие от родителей, с которыми вы не общались. Вы также столкнетесь с боссами из своего прошлого и авторитетными фигурами, включая учителей. (Смотрите внимательно!)

Весы (23 сентября — 22 октября)

В течение следующих 4-6 недель у вас могут быть задержки в путешествии, а также отмены и проблемы, связанные со всеми аспектами путешествия. Точно так же могут возникнуть задержки и путаница, связанные с медициной и юридическими вопросами. Но хорошая новость заключается в том, что вы можете легко изучать и исследовать прошлое. Ура!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В следующем месяце Меркурий будет ретроградным, что приведет к глупым ошибкам и задержкам. Однако этот «ретроград» облегчит любое начинание или работу, связанную с копанием в прошлом и завершением старых дел. Вы сделаете много бюрократических дел! (Налоги, долги, совместное имущество.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В течение следующих шести недель вы встретите бывших партнеров и старых друзей из своего прошлого. Скорее всего, для некоторых из вас это уже происходит. В зависимости от того, как обстояли дела в прошлом, это может быть хорошей новостью или нет. (Выглядеть великолепно, потому что жить хорошо — лучшая месть.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следующие шесть недель могут быть для вас разочаровывающими, потому что ретроградный Меркурий скажется на вашей работе или на вашей работе. Ожидайте отмененных встреч, перепутанных сообщений, задержек и сломанного оборудования. Однако хорошая новость заключается в том, что это же влияние поможет вам закончить старые дела. Идите разберитесь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Старое пламя из прошлого, вероятно, каким-то образом снова появится в вашем мире. Это могло быть волнующим или мучительным в зависимости от того, чем закончились отношения. В следующем месяце старые дела с вашими детьми также могут вернуться на стол.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Воссоединение семьи и общение с членами семьи, которых вы давно не видели и о которых не слышали, могут состояться в ближайшие 4–6 недель. За это же время вам будет легко закончить старые семейные дела, включая ремонт дома. Используйте это!

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Федор Бондарчук (1967) и бард Булат Окуджава (1924-1997) родились в этот день. Вы практичны, добры, настойчивы и терпеливы. Вы любите искусство, особенно музыку. Вы определенно наслаждаетесь прекрасными вещами в жизни. В этом году темп будет медленнее. Вы также будете уделять больше внимания партнерским отношениям и самым близким отношениям. Потратьте время, чтобы открыть для себя отношения, которые приносят вам пользу.