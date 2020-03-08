Ежедневный Гороскоп. Понедельник 9 марта 2020
15, 16 лунный день. Полная Луна
Луна в знаке Дева ♍
Лунная тревога
У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Пик полной луны в Деве 10:48 вечера.
Овен (21 марта-19 апреля)
Оставайтесь спокойными сегодня, потому что полная луна может создать трудности в работе с коллегами, клиентами и людьми, связанными с вашей работой. Точно так же вы можете столкнуться с препятствиями, связанными со здоровьем или с домашним животным. Оставайтесь спокойными.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Романтика плюс ваши отношения с детьми могут пострадать от энергии сегодняшнего полнолуния. Люди всегда более эмоциональны с полнолунием! Они могут быть требовательными, необоснованными и небезопасными. (Не вы, конечно.) Это означает, что вы должны быть очень терпеливыми и добрыми при общении с другими.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня вы оказались между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или вашей общественной репутации. Вы не можете угодить обоим. Да, это эмоциональное перетягивание каната! С сегодняшним полнолунием вы не можете игнорировать свою карьеру и общественную репутацию.
Рак (21 июня-22 июля)
Будьте осторожны, потому что это знаменательный день для вашего знака из-за энергии Полнолуния. Поэтому подумайте, прежде чем говорить или делать что-либо. Не будьте опрометчивым. И не переусердствуйте с кем-то еще! (Поскольку Луна – ваш правитель, вы всегда чувствуете полнолуние.)
Лев (23 июля — 22 августа)
Сегодняшнее Полнолуние пересекает оба ваших Денежных Дома. Это означает, что финансовые вопросы могут прийти в голову. (Это может быть связано с общим имуществом, наследством, налогами, задолженностями и страховыми вопросами или чем-то связанным с заработком или чем-то, что у вас есть.)
Дева (23 августа — 22 сентября)
Сегодня в вашем знаке происходит Полнолуние в течение всего года, поэтому вы испытываете стресс, общаясь с партнерами и близкими друзьями. И они могут почувствовать стресс при работе с вами! В любом случае, идите медленно и будьте терпеливы со всеми. Что еще можно сделать?
Весы (23 сентября — 22 октября)
Судя по всему, сегодня все может выглядеть хорошо. Тем не менее, внутренне вы знаете, что ваша внутренняя гармония подчеркнута. Это связано с сегодняшним полнолунием. Найдите минутку, чтобы смягчиться и получить заземление. Расслабьтесь. В конце концов, есть полная луна каждый месяц.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Не придавайте большого значения вещам при общении с друзьями или членами групп, потому что ситуации могут быстро выйти из-под контроля благодаря энергии сегодняшнего полнолуния. Даже не ходите туда. Будьте голосом спокойствия и разума посреди шторма.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Как и Близнецы, вы попали в середину двух крайностей сегодняшнего полнолуния. Несмотря на требования карьеры и вашей общественной жизни, вы не можете игнорировать дом и семью сегодня. Взаимодействие с родителем может быть значительным.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня полнолуние. Кроме того, это Полнолуние в вашем другом Земном Знаке. (Семь из десяти планет сегодня находятся в знаках Земли!) Это означает, что у вас не будет проблем с полнолунием, однако, обратите внимание, что это может привести к несчастным случаям для вас. Внимание!
Водолей (20 января — 18 февраля)
Избегайте ссор из-за денег и споров о владениях или о том, как делиться или делить что-то сегодня. Примите разумный подход к вещам, потому что вы можете решить что-то сегодня, сейчас, когда это пришло в голову. (Вам будет очевидно, как действовать.)
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня происходит единственное Полнолуние напротив вашего знака в течение всего года, поэтому у вас есть трудности в общении с другими, особенно с теми, кто ближе всего к вам. Это просто означает, что вы должны быть спокойными, прощающими, понимающими и терпеливыми. Не выходите из дома без своего ореола.
Если ваш день рождения сегодня
Актриса Наталия Медведева, участница «Comedy Woman» сегодня делится вашим днем рождения. Вы очаровательны. У вас есть чувство юмора и вы игривы. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Почему бы не изучить медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть? Исследуйте что-то новое.
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