Ежедневный Гороскоп. Понедельник 9 марта 2020

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Пик полной луны в Деве 10:48 вечера.

Овен (21 марта-19 апреля)

Оставайтесь спокойными сегодня, потому что полная луна может создать трудности в работе с коллегами, клиентами и людьми, связанными с вашей работой. Точно так же вы можете столкнуться с препятствиями, связанными со здоровьем или с домашним животным. Оставайтесь спокойными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Романтика плюс ваши отношения с детьми могут пострадать от энергии сегодняшнего полнолуния. Люди всегда более эмоциональны с полнолунием! Они могут быть требовательными, необоснованными и небезопасными. (Не вы, конечно.) Это означает, что вы должны быть очень терпеливыми и добрыми при общении с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы оказались между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или вашей общественной репутации. Вы не можете угодить обоим. Да, это эмоциональное перетягивание каната! С сегодняшним полнолунием вы не можете игнорировать свою карьеру и общественную репутацию.

Рак (21 июня-22 июля)

Будьте осторожны, потому что это знаменательный день для вашего знака из-за энергии Полнолуния. Поэтому подумайте, прежде чем говорить или делать что-либо. Не будьте опрометчивым. И не переусердствуйте с кем-то еще! (Поскольку Луна – ваш правитель, вы всегда чувствуете полнолуние.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшнее Полнолуние пересекает оба ваших Денежных Дома. Это означает, что финансовые вопросы могут прийти в голову. (Это может быть связано с общим имуществом, наследством, налогами, задолженностями и страховыми вопросами или чем-то связанным с заработком или чем-то, что у вас есть.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня в вашем знаке происходит Полнолуние в течение всего года, поэтому вы испытываете стресс, общаясь с партнерами и близкими друзьями. И они могут почувствовать стресс при работе с вами! В любом случае, идите медленно и будьте терпеливы со всеми. Что еще можно сделать?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Судя по всему, сегодня все может выглядеть хорошо. Тем не менее, внутренне вы знаете, что ваша внутренняя гармония подчеркнута. Это связано с сегодняшним полнолунием. Найдите минутку, чтобы смягчиться и получить заземление. Расслабьтесь. В конце концов, есть полная луна каждый месяц.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не придавайте большого значения вещам при общении с друзьями или членами групп, потому что ситуации могут быстро выйти из-под контроля благодаря энергии сегодняшнего полнолуния. Даже не ходите туда. Будьте голосом спокойствия и разума посреди шторма.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Как и Близнецы, вы попали в середину двух крайностей сегодняшнего полнолуния. Несмотря на требования карьеры и вашей общественной жизни, вы не можете игнорировать дом и семью сегодня. Взаимодействие с родителем может быть значительным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня полнолуние. Кроме того, это Полнолуние в вашем другом Земном Знаке. (Семь из десяти планет сегодня находятся в знаках Земли!) Это означает, что у вас не будет проблем с полнолунием, однако, обратите внимание, что это может привести к несчастным случаям для вас. Внимание!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте ссор из-за денег и споров о владениях или о том, как делиться или делить что-то сегодня. Примите разумный подход к вещам, потому что вы можете решить что-то сегодня, сейчас, когда это пришло в голову. (Вам будет очевидно, как действовать.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня происходит единственное Полнолуние напротив вашего знака в течение всего года, поэтому у вас есть трудности в общении с другими, особенно с теми, кто ближе всего к вам. Это просто означает, что вы должны быть спокойными, прощающими, понимающими и терпеливыми. Не выходите из дома без своего ореола.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталия Медведева, участница «Comedy Woman» сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы очаровательны. У вас есть чувство юмора и вы игривы. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Почему бы не изучить медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть? Исследуйте что-то новое.