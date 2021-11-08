Ежедневный гороскоп: понедельник 8 ноября 2021

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Имейте в виду, что у вас высокий уровень визуализации. сегодня и что другие, похоже, знают личные данные о вашей личной жизни. К счастью, у вас могут быть какие-то новаторские идеи, которые помогут вашему боссу? Или, наоборот, вас может удивить кто-то из авторитетов? Оставайтесь гибкими, чтобы вы могли прыгать в любом направлении.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы поездок могут быть отменены или отложены сегодня. Или вместо этого вам, возможно, придется отправиться в путешествие, хотя вы этого не ожидали? Удивительные новости издалека могут застать вас врасплох. Вы также можете встретить кого-то необычного или представителя другой культуры. Будьте открыты для неожиданных изменений.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы в рабочем режиме и это хорошо. Фактически, вы уменьшаете свои плюшки когда делегируете полномочия другим. Между тем, это неплохой день для вас. На вашем пути могут появиться подарки и вкусности. Однако проверьте банковские реквизиты, чтобы избежать сюрпризов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это значит, что вы должны пойти больше на уступки, имея дело с другими. Будьте терпимы и готовы к сотрудничеству. Тем временем кто-то из ваших близких может бросить вам мяч. Приготовьтесь. Спорт и общественные мероприятия обещают веселое времяпровождение!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы по-прежнему сосредотачиваетесь на доме и семье. Тем не менее, сегодня ваш рабочий распорядок будет прерван. Возможны перепутанная связь, потеря информации или компьютерные сбои. На этой неделе легко ладить с коллегами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это напряженная, динамичная неделя, полная поручений и коротких поездок. Сегодня социальные приглашения и развлечения могут застать вас врасплох. Родители должны проявлять особую бдительность в отношении своих детей, потому что это день, в котором легко могут произойти несчастные случаи. Также остерегайтесь спортивных несчастных случаев.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На этой неделе вы думаете о зарабатывании денег и мыслях о своем имуществе. Между тем, сегодня что-то нарушит ваш домашний распорядок. Мелкая бытовая техника может выйти из строя или может произойти небольшая поломка. Будьте терпеливы, потому что вам нравится сохранять мир.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Все дело в вас, потому что в вашем знаке Солнце, Меркурий и Марс! Однако сегодня день умеренно опасен. Поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Ожидайте несколько сбоев или сюрпризов. (Может быть, гениальная идея?) Наслаждайтесь и цените свое повседневное окружение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Продолжайте вести себя сдержанно, потому что это то, что вы предпочитаете прямо сейчас. Тем не менее, имейте в виду, что что-то неожиданное может повлиять на ваши деньги, денежный поток или ваше имущество. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защищайте то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для вас, потому что Луна в вашем знаке. По общему признанию, это усиливает ваши эмоции, тем не менее, это также означает, что вселенная должна вам услугу. Ваша удача немного лучше, чем всем остальным. Будьте гибкими, потому что может случиться сюрприз.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На этой неделе вы производите потрясающее впечатление на окружающих, особенно на боссов и VIP-персон. Все вас любят! Между тем сегодня вы испытываете опасения или беспокойство по поводу того, что происходит за кулисами. Оставайтесь спокойными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Путешествие и возможность расширить свой кругозор — главные пункты вашего меню на этой неделе. Нет вопросов. Между тем отношения с друзьями, особенно творческими, артистичными, наладятся. Фактически, друг (или член группы) может вас сегодня удивить.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Ален Делон (1935), музыкант Стас Намин (1951) и актер Олег Меньшиков (1960) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы аналитический и целеустремленный человек. Поскольку у вас есть собственный твердый подход к вещам, самозанятость идеально подходит для вас. У вас потрясающая настойчивость. В этом году ваша тема — служение другим и личные возможности. Это хорошее время для вас лично. Не упустите возможность путешествовать и расширять свой опыт.