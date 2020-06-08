Ежедневный Гороскоп. Понедельник 8 июня 2020

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 10:45 до 15:00 сегодня. После этого Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это прекрасный день! Отношения с родителями, боссами и учителями оптимистичны и позитивны! Это отличный день, чтобы сделать ваш шаг, кроме времени об ограничениях оповещения Луны и избегать важных решений или волонтерства для чего-либо в течение этого времени.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы хотите составить план путешествия сегодня! Это потому, что вы хотите делать все, что дает вам ощущение приключений, исследований и свободы! Тем не менее, следует помнить об ограничениях оповещения Луны (см. Выше).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов других сегодня, потому что деньги и подарки могут прийти на ваш путь! Это хороший день для обсуждения общей собственности или получения ссуды или ипотеки, за исключением времени во время оповещения о Луне. (Избегайте финансовых транзакций.)

Рак (21 июня-22 июля)

Отношения с близкими вам людьми сегодня сказочные. Вы не только рады видеть любимых – они рады видеть вас! Наслаждайтесь теплыми беседами с другими. Однако во время оповещения о Луне избегайте важных решений или покупок.

Лев (23 июля — 22 августа)

Путешествие на работу может произойти сегодня. Или вы можете иметь дело с иностранными интересами или людьми далеко. Это отличный день для встреч и собраний, чтобы обсудить что-то, особенно будущее. Тем не менее, во время оповещения о Луне все ставки сняты. Нет решений; нет расходов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это творческий, продуктивный день! Если вы увлекаетесь искусством, миром развлечений или чем-то, что связано со спортом или работой с детьми – вам понравится сегодня, потому что вы находитесь в контакте со своей художественной стороной. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения во время оповещения о Луне.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вы захотите остаться дома сегодня, потому что это прекрасный день, чтобы поболтать с членами семьи и насладиться комфортом вашего собственного дома. Это также хороший день для изучения возможностей недвижимости или новых арендных плат? Избегайте важных решений и покупок во время Лунной тревоги.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы оптимистичны и позитивны, потому что вы верите в свое будущее! Вот почему вы стремитесь поделиться своими идеями с другими, особенно с небольшой группой. Единственное, что вас сдерживает – это предупреждение о Луне. (См. Выше.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для финансовых операций, за исключением времени Лунной тревоги. Помните об этом, потому что это важно. Кроме того, доверяйте своим идеям зарабатывания денег. Деньги придут к вам!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы чувствуете сочувствие к другим, а также щедры к ним. Это потому, что вы заинтересованы в социальном обеспечении других людей или людей в вашем сообществе. Вы не только оптимистичны, но и чувствуете себя здоровыми! (Будьте осведомлены о предупреждении Луны.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

По сути, это хороший день, потому что у вас тепло в животе. Вы всегда тот, кто ищет способ сделать мир лучше и сегодня не исключение. Тем не менее, знайте об ограничениях оповещения о Луне сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для общения с другими людьми, особенно с такими группами, как клубы, классы и организации, потому что ваши навыки людей сильны. Вы можете сделать это лично или онлайн. Отличный день для обсуждения коллективных целей. (Согласитесь, ничего важного во время оповещения о Луне.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Екатерина Порубель – «Серафима Прекрасная» сегодня разделяет ваш день рождения. Вы ответственны и надежны, потому что вы реалистичны. Вскоре вы почувствуете, что свернули все то, что начали девять лет назад, отпустив то, что больше не актуально и перейдя к чему-то новому и другому. Не думайте об этом как о времени потери. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!