Ежедневный гороскоп: понедельник 8 августа 2022

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 6:30 до 15:00. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно сегодня, потому что Луна находится очень высоко в вашем гороскопе, что привлекает к вам внимание, где бы вы ни находились и чем бы ни занимались. Между тем, сегодня есть оповещение о Луне (см. Выше), что означает, что вы можете почувствовать себя вынужденным принять решение, о котором позже пожалеете. Осторожность!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сложный день, потому что вы, вероятно, хотите по-своему. Вы даже можете попытаться заставить кого-то согласиться с вами. Однако сегодня утром (и позже, в зависимости от того, где вы живете) есть оповещение о Луне, а это значит, что все готово. Расслабьтесь! Просто идите до тех пор, пока тревога не закончится.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше), потому что у вас могут быть сильные чувства по поводу финансовых проблем, включая покупки. Вместо этого нужно проявить сдержанность. (Во время тревоги.) Когда дело касается ваших денег и имущества, не делайте ничего, о чем вы потом пожалеете.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы страстно относитесь к вещам сегодня. Нет вопросов. Однако во время предупреждения о Луне (см. выше) натяните поводья и просто топчитесь на месте. Подождите, пока предупреждение не закончится, прежде чем настаивать на том, что вы хотите. Будьте умным. (Вы будете рады, что сделали это.)

Лев (23 июля — 22 августа)

С Солнцем в вашем знаке и Марсом высоко в карте вы уверены в себе и готовы действовать. Тем не менее, сверьтесь с ограничениями сегодняшнего оповещения о Луне (см. выше). Будьте умны и не делайте в это время ничего важного и не делайте ничего добровольно во время тревоги.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с друзьями и членами групп сегодня будут напряженными. (Особенно это будет включать ваше взаимодействие с артистичными, творческими людьми.) Будьте в курсе о предупреждении о Луне сегодня (см. Выше). Воздержитесь от продвижения своих планов в это время.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с начальством и родителями сегодня будут напряженными. Вы могли бы использовать это в своих интересах, или возможно, такая интенсивность приведет к трудностям? В любом случае, помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня и избегайте важных решений в это время. Играйте безопасно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день, чтобы убедить других согласиться с вашими идеями. Точно так же, пока сегодня не закончится оповещение о Луне, не поддавайтесь влиянию того, что говорят другие, особенно в отношении политики, религии или расовых вопросов. После того, как оповещение о Луне закончится — вы будете знать, что делать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Помните об ограничениях сегодняшнего оповещения о Луне, особенно если вы обсуждаете финансовые вопросы, завещания, наследство и все, что связано с общей собственностью. В это время не принимайте важных решений. Подождите, пока оповещение закончится, чтобы действовать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня будут напряженными. Фактически, вы можете столкнуться с борьбой за власть. Во время Лунной тревоги (см. выше) откладывайте решения и не соглашайтесь ни на что важное. Подождите, пока предупреждение не закончится, прежде чем соглашаться на что-либо.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня могут возникнуть проблемы с коллегами. Кто-то может попытаться убедить вас следовать их желаниям. Роман, связанный с работой, может быть трудным. Между тем, помните об ограничениях сегодняшнего оповещения о Луне. Не делайте ничего добровольно во время тревоги.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители обнаружат, что отношения с детьми сегодня напряженные. Точно так же романтические отношения также потенциально изменчивы. Не принимайте важных решений во время Лунной тревоги (см. выше). Однако Лунная тревога — отличное время для творческой деятельности и занятий искусством.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Юлий Гусман (1943) и космонавтка Светлана Савицкая (1948) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы приземленный, практичный реалист. Люди могут положиться на вас. Вы также заботливы, сострадательны и щедры. Многие из вас трудоголики. В этом году вы строите что-то материальное в физическом смысле или внутреннюю структуру своей жизни. Физические упражнения важны в этом году.