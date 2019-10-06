Ежедневный Гороскоп понедельник 7 октября 2019

Лунная тревога

Сегодня хороший день. После этого Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Дважды проверьте информацию о долгах, налогах, имуществе, наследствах и банковских реквизитах, потому что что-то неожиданное может привести вас в замешательство. Не будьте пойманными врасплох.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте дипломатичны и обаятельны с близкими друзьями и партнерами сегодня. Используйте дипломатию, чтобы избежать сюрпризов, которые могут вам не понравиться. По крайней мере, будьте готовы к нескольким сюрпризам от кого-то.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшняя работа может быть прервана из-за чего-то неожиданного — нехватки персонала, перебоев в подаче электроэнергии, пожарные учения, компьютерные сбои или поломки оборудования. Зная это заранее, предоставьте себе план «Б».

Рак (21 июня-22 июля)

Родители должны знать, что это случайное время для их детей, что означает, что вы должны быть бдительнее, чем обычно. Знайте, где они всегда. Убедитесь, что вы удалите их из опасных ситуаций. Между тем, общественные мероприятия могут быть отменены или изменены.

Лев (23 июля — 22 августа)

Мелкая бытовая техника сегодня может сломаться, могут произойти небольшие поломки, или, возможно, разразится семейный спор, потому что что-то изменит ваш домашний распорядок, это точно. Помедленнее и избегайте несчастных случаев. Сохраняйте спокойствие и не слишком остро реагируйте, особенно с членами семьи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что это время для вашего знака. Думайте, прежде чем говоришь. Думайте, прежде чем сделать. Таким образом, если вы будете внимательны, вы уменьшите риск быть застигнутым врасплох.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное повлияет на ваши активы сегодня. Это может быть что угодно, но это, вероятно, повлияет на ваш денежный поток, деньги, которыми вы владеете, или на ваши вещи. Держите глаза открытыми!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий находится в вашем знаке против Урана, что ускоряет ваш умственный процесс и заставляет вас думать и говорить быстро. Тем не менее, вы можете быть слишком импульсивным или беспечным для задач, которые требуют дисциплины и внимания к деталям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то происходящее за кулисами может застать вас врасплох сегодня или завтра. Вы ничего не можете сделать, чтобы подготовиться к этому, кроме как быть внимательным и бдительным. Держите свой день в порядке, чтобы у вас было место, чтобы справиться с неожиданным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Друг, особенно кто-то моложе, может сделать или сказать то, что шокирует вас сегодня. Кроме того, вы можете встретить кого-то, кто настоящий персонаж. Этот человек может бросить вызов вашему образу мышления или раскрыть какую-то сторону себя, которую вы никогда раньше не видели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Приготовьтесь к нескольким сюрпризам сегодня (или завтра), потому что ваши отношения с боссами, родителями и VIP-персонами повлекут за собой нечто неожиданное, чего вы не ожидали. Следите за своими действиями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок сегодня, возможно, будут изменены, отменены или изменены. В качестве альтернативы вы можете неожиданно отправиться в путешествие, тем более если вы этого не ожидали. Аналогично, расписания занятий могут внезапно измениться, потому что сегодня полно непредсказуемых событий.

Если ваш день рождения сегодня

Президент Владимир Путин разделяет ваш день рождения сегодня. Вы добрый, приятный, веселый и оптимистичный. Вы также можете быть убедительными, особенно, потому что другие будут слушать вас. Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.