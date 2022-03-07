Ежедневный гороскоп: понедельник 7 марта 2022

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшний день начинается с чувства внутреннего энтузиазма. Вы позитивно относитесь к жизни! Однако в течение дня вы можете столкнуться со статическими помехами от друга или члена группы, особенно в отношении финансовых вопросов или чего-то, чем вы владеете. Смиритесь с этим.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этим утром друг или компания зажгут ваш энтузиазм, поэтому вы полны энтузиазма и надежды. Однако вы можете столкнуться с кем-то у власти — боссом, родителем или полицией — и они готовы пролить дождь на ваш парад. Управляйте этим умело.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вас поощряют добиваться того, чего вы хотите, особенно авторитетными фигурами. Тем не менее, правила, положения и возможно, закон могут положить конец чему-то. Убедитесь, что ваши планы выстроились в ряд. Что есть, то есть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Так много всего кажется возможным этим утром! Многообещающими являются возможности для путешествий, а также новости, связанные с высшим образованием, издательским делом, СМИ, медициной и законом. К сожалению, финансовый сбой, проблема с банком или отсутствие поддержки со стороны кого-либо могут вас удержать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Этим утром кажется, что все идет своим чередом и весь мир у тебя на ладони. Тем не менее партнер или близкий друг могут не согласиться. Возможно, вам нужно убедить этого человека, что ваши идеи сработают?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сейчас вы сосредоточены на партнерах и близких друзьях. Возможно, именно поэтому планы путешествий или идеи о расширении своего мира захватывают? Тем не менее, обязательства на работе или что-то, связанное с вашим здоровьем или домашним животным, могут помешать этим планам. Есть вещи, которые вы просто не можете игнорировать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы полны энтузиазма, чтобы работать и делать дела этим утром. (Это отличное отношение к началу недели.) Однако по мере того, как день проходит, могут возникнуть дополнительные обязанности с детьми или трудности со спортом, социальными планами и миром развлечений. Ну что ж.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это утро многообещающее, потому что общественные мероприятия, отношения с детьми, романтические отношения или свободное время заставят вас чувствовать себя бодро! Однако имейте в виду, что сегодня родитель или старший родственник может создать для вас ограничения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день дома. Наслаждайтесь хорошим завтраком, потому что это начало недели и вы чувствуете себя хорошо! По общему признанию, позже в тот же день вы столкнетесь с некоторым сопротивлением или негативным мышлением. Но погодите, вы можете продать кому угодно, что угодно. У вас есть это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этим утром вы чувствуете энтузиазм по поводу того, как начинается ваша неделя. Это здорово, потому что то, как все начинается, часто так и разворачивается. Тем не менее, некоторые финансовые проблемы с деньгами или вашим имуществом возникнут. Есть идеи?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Денежные вопросы сегодня позитивны. На самом деле, этим утром вы чувствуете себя богатым! Конечно, у вас есть идеи по зарабатыванию денег и большие планы, чтобы заработать больше денег или потратить их — это ваш выбор. Имейте в виду, что домашние дела могут прервать ваш день. Оставайтесь с нами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хорошее утро для вас! Вы уверены в себе и оптимистичны. Тем не менее, следите за тем, что может помешать вашим планам. Это может происходить за кулисами или это может быть даже тихий голос на вашем плече, вызывающий неуверенность в себе.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Андрей Миронов (1941-1987) и художник Борис Кустодиев (1878-1927) отмечают свой день рождения сегодня. Вы обладаете богатым воображением и сильным художественным чутьем. Вы можете быть загадочным, из-за чего другие не знают вас по-настоящему. Многие из вас — увлекательные рассказчики. Это будет значимый год для вас, потому что это год обучения и преподавания, год открытий. Вы будете стремиться к более глубокому пониманию жизни и своих духовных убеждений.