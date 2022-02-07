Ежедневный гороскоп: понедельник 7 февраля 2022

Оповещение о Луне

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день для финансовых переговоров или для того, чтобы попросить прибавку к зарплате или найти способы увеличить свой доход. Тем не менее, кое-что неожиданное вас удивит. Это может быть замечательным благом. (Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги.) Вы можете спонтанно купить что-то, что вам нравится.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Юпитером и Венерой, что делает вас радостным и очаровательным. Это счастливый день для вас! Это также захватывающий день. Вы чувствуете себя импульсивным и испытываете искушение действовать опрометчиво. (Не делайте ничего, о чем потом пожалеете.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день, тем не менее, это также счастливый день. Вы можете получить подарок или услугу от кого-то. Ваш партнер может получить премию или какую-то удачу, которая косвенно отразится на вас. Начальство и авторитетные лица одобряют вас сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это популярный день! Наслаждайтесь компанией друзей, а также общением с клубами и организациями. Это хороший день, чтобы подумать о своих целях, потому что ваш оптимизм поможет вам быть амбициозным и мечтать о большем. Друг может удивить вас сегодня или возможно, вы встретите кого-то необычного?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы на высоте. Люди восхищаются вами сегодня. Они видят в вас богатого, успешного и обаятельного человека. Тем не менее неожиданные новости от родителей, начальника или кого-то, кто обладает властью, могут застать вас врасплох. Будьте в курсе.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Планы путешествий волнуют многих из вас сегодня. Тем не менее, планы поездок могут измениться или быть отложены, отменены или перенесены. Некоторые будут удивлены возможностью путешествовать. Точно так же вы можете узнать что-то новое, что будет интересно и расширит ваш опыт.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сюрприз может быть связан с банковскими счетами, общим богатством, общей собственностью или деньгами от правительства сегодня. Будьте в курсе событий, чтобы быть в курсе. Между тем, может быть, ваш сюрприз — это неожиданный подарок или возможность? Будьте начеку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это очаровательный день для общения с другими, потому что вы чувствуете себя тепло и дружелюбно. Кто-то новый и необычный может прийти в ваш мир. Однако кто-то из ваших близких может также удивить вас, сделав то, чего вы меньше всего ожидаете. Или, может быть, вы удивлены новым лицом?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дела на работе или связанные с вашей работой сегодня будут идти хорошо. Кроме того, вы чувствуете себя сильным и здоровым. Что-то, связанное с домашним животным, может вас порадовать, но также и удивить. Будьте в курсе событий, потому что хорошо знать, что происходит. Не будьте застигнуты врасплох.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вас может обрадовать неожиданное приглашение. У вас также может быть веселое и необычное общественное мероприятие или прогулка. Между тем, родители: обратите внимание, что это день, подверженный несчастным случаям для ваших детей. Будьте в курсе, где они находятся и что они делают.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам понравится отдыхать дома. Вы можете быть связаны с другом или группой, или вы можете развлекать кого-то. Рассчитывайте на то, что произойдет что-то необычное. Небольшая бытовая техника может сломаться или что-то может быть внезапно повреждено? Или вы можете получить подарок?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это день хорошего самочувствия! Поскольку люди оптимистичны и оптимистичны, вам понравится общаться с соседями, братьями, сестрами и родственниками. Вы можете встретить новые лица или открыть для себя новое место, потому что произойдет что-то неожиданное. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы избежать несчастного случая.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Анита Цой (1971) и музыкант Дитер Болен (1954) сегодня отмечают день рождения. Вы популярны. Вы дружелюбны и интересны и людям нравится быть рядом с вами. Вы хотите расширить свой мир, поэтому вы любите учиться и любите путешествовать. Позаботьтесь о себе в этом году, потому что вам придется быть полезным другим, особенно семье. Этот год посвящен развитию ваших самых близких отношений.