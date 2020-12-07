Ежедневный гороскоп. Понедельник 7 декабря 2020

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны в общении с другими людьми сегодня, особенно если они связаны с работой или имеют какое-то отношение к вашему здоровью или домашнему животному. Возможна некоторая путаница. При этом, поскольку этот день идет к концу, самое время завершить существующие проекты.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас могут быть трудности с детьми. У романтических партнеров также могут возникать недопонимания, основанные на нереалистичных ожиданиях. (Так было всегда.) Тем не менее, это хороший день, чтобы завершить то, что вы уже начали, особенно вечером.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня могут быть важны обсуждения с членом семьи или кем-то из дома, однако эти обсуждения определенно вызывают путаницу и недопонимание. Сказав это, сегодня хорошее время, чтобы завершить незаконченные дела.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не думайте, что все понимают, что вы говорите сегодня. Точно так же не думайте, что вы понимаете, что говорят другие. Вероятна путаница! (Не только замешательство, но и преднамеренный обман.) Тем не менее, вы можете быть продуктивными сегодня, особенно если вы заканчиваете старую работу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны в дискуссиях о деньгах или о том, как вы распоряжаетесь деньгами и тратите их сегодня, потому что возможна некоторая путаница, возможно, даже обман. Поэтому все перепроверьте. Однако это хороший день, чтобы завершить проекты, связанные с искусством, спортом и детьми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке напротив нечеткого Нептуна. Кроме того, он расходится с Меркурием (мышление) и Солнцем (инициативой и энергией). Да, определенно есть место для путаницы, а значит, никаких предположений! Лучше всего закончить то, что уже у вас на тарелке.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это напряженный, динамичный день и вам не терпится пообщаться с другими. Финансовые вопросы выглядят солидно, на самом деле, хорошо. Однако сегодня вы можете сомневаться в себе или колебаться из-за некоторой путаницы. Если вы не понимаете, что делать — не начинайте. Однако закончите старое дело.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня легко быть очаровательной, потому что Венера в вашем знаке. Это благословение. Между тем, вам нужно четко сосредоточиться на деньгах и финансовых вопросах. Важно знать, что эти финансовые обсуждения (с другом, группой или даже вашими детьми) сбивают с толку, неверны или неправильны. Будьте бдительны и осторожны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Перепроверьте важные сообщения с родителями, начальниками и VIP-персонами сегодня, чтобы избежать путаницы. Кто-то может попытаться представить вам что-то в ложном свете. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что вы делаете, и закончите как можно больше сегодня и сегодня вечером, потому что это хорошее время, чтобы подвести итоги.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не увлекайтесь дискуссиями о политике, религии и национальных вопросах сегодня, потому что они могут быть бессмысленными. Они могут ничего не сделать. Они могут сбивать с толку и совершенно не соответствовать действительности. Это правда. (Только сегодня.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

С осторожностью относитесь к важным финансовым дискуссиям о долге, совместной собственности, наследстве и т. д.. Особенно если в них участвует друг или группа людей. Вероятны смешанные сообщения. Возможно, даже преднамеренный обман. Проясните как можно больше и завершите текущие проекты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это определенно непростой день, потому что Солнце, Меркурий и Луна расходятся с вашим правителем Нептуном в вашем знаке. (Не волнуйтесь, если вы не поняли всего этого.) Это означает, что вы должны сотрудничать, но в то же время быть очень осторожными, чтобы иметь дело с правдой. Кто-то может попытаться обмануть вас!

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев (1959) и солист российской рок-группы «Звери» Рома Зверь (1977) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы умны, игривы и вечно молоды. Вас привлекают персонажи, и вы любите свободу. Сейчас время обучения и, возможно, обучения. Изучите любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее. Этот год укажет вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году.