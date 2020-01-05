Ежедневный гороскоп -понедельник 6 января

Лунное предупреждение



У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.



Овен (21 марта-19 апреля)



Это приятный спокойный день. Это отличный день для бизнеса и коммерции. Это также хороший день, чтобы заявить о себе начальнику или кому-то другому, потому что он будет восприимчив к тому, что вы скажете.



Телец (20 апреля — 20 мая)



Сегодня Луна в вашем знаке, что принесет вам немного удачи. Это благоприятный день для составления будущих планов поездок.



Близнецы (21 мая — 20 июня)



Это хороший день! Вы можете хорошо провести время дома. Сделай вещи проще для себя сегодня. Расслабьтесь!



Рак (21 июня-22 июля)



Разговор с подругой или знакомым сегодня будет интересным опытом. На самом деле, это хороший день, чтобы поделиться своими надеждами на будущее.



Лев (23 июля — 22 августа)



Люди восхищаются вами, потому что вы выглядите довольным и счастливым. Конечно, все это внешне. По иронии судьбы, одним из самых распространенных заблуждений в жизни является счастье других.



Дева (23 августа — 22 сентября)



Сделайте что-то другое сегодня, потому что вам скучно и вы хотите приключений. Если вы сможете путешествовать куда-нибудь, даже в короткой поездке, она вас порадует. Разбейте свою рутину!



Весы (23 сентября — 22 октября)



Сегодня вы можете выбрать отдых дома или встретиться с другом. Кто-то может вернуть долг, что всегда является приятным сюрпризом. Или они могут одолжить вам что-нибудь, если вам это нужно.



Скорпион (23 октября — 21 ноября)



Это хороший день для бесед с другими. Вы немного заняты. Возможны короткие поездки и беседы с родственниками, соседями и братьями и сестрами. Вам также понравится развлекаться дома или, возможно, купить что-нибудь, чтобы сделать свой дом более привлекательным.



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)



Бизнес и коммерция сегодня главная тема дня. Это позитивный день для тех, кто на работе. На самом деле, у вас могут быть отличные идеи для зарабатывания денег независимо от того, работаете вы или нет.



Козерог (22 декабря — 19 января)



Это приятный день, потому что Луна в вашем знаке вместе с Солнцем и Меркурием. Это означает, что все будет гладко для вас. Вам понравится общаться с другими, в том числе с детьми.



Водолей (20 января — 18 февраля)



Сегодня вы будете наслаждаться отдыхом дома. Семейная беседа с родственницей вероятна сегодня.



Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Это прекрасный день для общения с другими людьми, особенно с организациями. Есть что-то, что вы хотите обсудить, и это важно для вас, поэтому вы не хотите тратить время на поверхностные разговоры.



Если ваш день рождения сегодня



Супермодель Ирина Шейк разделяет ваш день рождения сегодня. Вы преданы своей работе. Пришло время определить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих новых начинаний! Что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет? Будьте активны в достижении того, что вы хотите.