Ежедневный Гороскоп. Понедельник 6 июля 2020

15, 16 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 2 часов ночи до 3:30 утра. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это прекрасный день для начала вашей недели! Наслаждайтесь общением с друзьями и членами групп и ассоциаций. Вы можете играть лидирующую роль или вдохновлять других на соревнования или стараться достичь своих целей. Вы действительно любите людей сегодня!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы производите замечательное впечатление на важных людей сегодня, включая боссов, родителей, учителей и полицию. Кто-то за кулисами может болеть за вас. Между тем, что бы вы ни говорили или делали, это может повысить ваши доходы или увеличить ваше благосостояние.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам понравится общаться с людьми из разных слоев общества и других культур сегодня. Вам также понравится идея составлять планы поездок на будущее или если возможно, путешествовать даже сегодня! Друг может побуждать вас что-то делать.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Это отличный день для обсуждения того, как делиться или делить что-то вроде наследства или определенной суммы денег, предназначенной для чего-то. Вы будете довольны результатом. На самом деле, это, может быть, лично одобрите вы. (Звучит неплохо.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день, чтобы провести время с партнерами и близкими друзьями, потому что у вас много энергии, чтобы пообщаться, и вы также полны сил обсудить что-то. Да, вам есть что сказать! Оживленные дискуссии зарядят вас энергией и принесут удовольствие.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы многого достигнете на работе, потому что у вас есть умственная энергия и энтузиазм, необходимые для достижения цели. Вы также знаете, как выполнить то, что вы хотите, с точки зрения получения помощи или оборудования от других людей или из других источников. Отлично сработано!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это игривый, креативный день для вас! Спортивные мероприятия, веселые мероприятия с детьми, социальные мероприятия, романтические тусовки и искусство – все это лучший выбор для вас, наслаждаетесь ли вы ими онлайн или лично. Вы должны общаться с другими людьми сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день, чтобы сделать ремонт дома или сделать что-то, что может улучшить ваш дом или улучшить вашу ситуацию с недвижимостью. Аналогично, хотя некоторые из вас, возможно, захотят отдохнуть дома одни, другие предпочтут развлечься и пригласить гостей на хорошую еду и питье.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Поскольку вы находитесь в позитивном, ментальном настроении сегодня все, что вы делаете, будет оптимистичным и позитивным. Ваша способность убеждать, продавать, преподавать или действовать будет на вершине! Ваши слова выигрывают, и люди хотят услышать, что вы хотите сказать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день денег! Ищите способы повысить свой доход. Это отличный день для финансовых переговоров. Точно так же, если вы совершаете покупки, у вас будет много сил, чтобы купить что-то, что вам понравится как для себя, так и для любимого человека.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Прекрасный день! Это отличный способ начать свою неделю! Луна в вашем знаке танцует и с Марсом и с Венерой. Это дает вам физическую и умственную энергию, а также делает вас очаровательным и дипломатичным со всеми, кого вы встречаете. Вы хотели больше?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Одиночество в прекрасном окружении может заинтересовать вас сегодня, потому что, хотя у вас действительно есть энергия, вы хотите взять на себя управление и наслаждение уединением. На самом деле, если вы можете работать дома или поиграть сегодня, это подойдет вам идеально. (У вас могут быть идеи зарабатывания денег в рукаве.)

Если ваш день рождения сегодня

Оперная певица, народная артистка СССР Тамара Синявская сегодня делит ваш день рождения. Вы приятны, неприхотливы и наслаждаетесь обществом других. Вы особенно наблюдательны и проницательны. Хорошо выглядите! Это ваше время сбора урожая, что означает, что вы начинаете пожинать плоды тех усилий, которые вы предприняли в последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха! В результате вы можете пользоваться повышенным влиянием и лидерством во всех ваших отношениях.