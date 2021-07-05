Ежедневный гороскоп: понедельник 5 июля 2021

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с 9:30 до 18:45 сегодня. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что-то неожиданное прервёт сегодня рутину в доме или семье, или что-то связанное с родителями. Возможно, вы захотите освободиться от ограничений или традиций? Не принимайте сегодня важных решений во время оповещения о Луне. (См. выше.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что сегодня очень опасный день. Ваш распорядок дня изменится. Вы можете внезапно отправиться в путешествие. Новые лица, новые места и новые идеи крутятся вокруг вас. Помните о Луне. (См. выше.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своим имуществом сегодня! Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Во время оповещения о Луне не покупайте ничего, кроме еды. (См. выше.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы чувствуете себя непослушным. Вы хотите заниматься своим делом. Имейте в виду, что большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение, что означает откладывание важных решений. Не делайте опрометчивых действий.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для вас сегодня беспокойный день — не беспокойтесь об этом. Многие люди сегодня так думают, потому что ваш правитель Солнце танцует с непредсказуемым Ураном. Очень рискованно! Кроме того, большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение. Не ходите по магазинам, кроме как за едой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг или член группы может вас сегодня удивить. А возможно, вы встретите настоящего персонажа? Наслаждайтесь этой стимулирующей встречей, однако не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне сегодня (см. выше). Будьте умным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Имея дело с авторитетами — учителями, родителями, начальниками и полицией — сегодня вы можете быть удивлены. Они могут бросить вам мяч или застать вас врасплох. В свою очередь, вы можете отреагировать или даже взбунтоваться. Не делайте ничего, что не приносит вам пользы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок изменятся сегодня. Или возможно, вам внезапно придется отправиться в путешествие, хотя вы этого не ожидали? Удивительные новости в СМИ или что-то, связанное с высшим образованием, законом и медициной, также могут застать вас врасплох. Не занимайтесь волонтерством. Будьте спокойны во время оповещения о Луне. (См. выше.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дважды проверьте детали, касающиеся банковского дела, кредитов, ипотеки и всего, что связано с общим имуществом или наследством, потому что это может быть серьезный сбой. Может произойти внезапное изменение. Что бы это ни было — вы хотите быть на высоте. Не соглашайтесь ни с чем важным во время оповещения о Луне. (См. выше.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что-то, связанное с партнером или близким другом, может застать вас врасплох или чем-то удивить. Возможно, они хотят большей свободы в отношениях? Возможно, вы хотите больше свободы? В любом случае не соглашайтесь ни на что важное, особенно во время оповещения о Луне. (См. выше.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны со своим питомцем сегодня, потому что на него может повлиять что-то неожиданное. Между тем необычные новости о вашем здоровье могут вас удивить. Другие будут иметь дело с неожиданными сбоями на работе. Машины могут выйти из строя вместе с неожиданными событиями. Не горячитесь. (Проверьте предупреждение о Луне.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны быть бдительны сегодня с вашими детьми, потому что это день для ваших детей, подверженный несчастным случаям. Между тем, это может быть веселый праздничный день! Вам может прийти неожиданное приглашение. По общему признанию, социальные планы могут внезапно измениться или быть отменены. Оставайтесь на ногах. Ограничьте свои траты едой.

Если ваш день рождения сегодня

Теле-радиоведущая Тутта Ларсен (1974), хоккеист Александр Радулов (1986) и телеведущая Юлия Бордовских (1969) разделяют ваш день рождения сегодня. Отношения важны для вас, к счастью, вы дружелюбны и симпатичны. Вы также очень интуитивны. Иногда успех дается легко. Многим из вас также нравятся хобби и развлечения. Это мощный год для вас. Фактически, вы можете стать богаче или увеличить свои материальные ресурсы. Используйте все возможности, которые у вас есть, потому что это ваше время сиять!