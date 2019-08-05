Ежедневный Гороскоп, понедельник 5 августа 2019

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

После 6:45 утра у нас есть «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы должны идти более на уступки, имея дело с другими, потому что Луна находится в знаке, который находится напротив вашего Солнца в Овне. (Вот как это работает.) Тем не менее, наслаждайтесь хорошей беседой с близким другом или партнером.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что бы вы ни делали сегодня, вам может понадобиться сделать услугу для кого-то другого. Но вы не будете возражать, потому что это покажется уместным. Вы не мученик. Вы либо делаете свою работу, либо вы проявляете доброту. Это радость труда для тех, кого вы любите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы – Воздушный знак и сегодня Луна в Весах, это ваш воздушный знак, который означает, что Луна поддерживает ваше Солнце. Или еще один способ выразить это так: это веселый, счастливый, спокойный день! Вы хотите хорошо провести время!

Рак (21 июня-22 июля)

Ваше общение с членами семьи сегодня важно. Тем не менее, вы можете захотеть спрятаться дома сегодня, если у вас есть такая возможность, потому что вам нужно расслабиться и насладиться отдыхом и восстановлением сил. Сделайте что-нибудь, чтобы побаловать себя.

Лев (23 июля — 22 августа)

Короткие поездки и беседы с другими будут радовать вас сегодня, потому что вы стремитесь общаться с людьми. Вы хотите значимого разговора! Вы не хотите поверхностной болтовни. Вы хотите обменяться с кем-то, что заставляет задуматься.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас на уме финансовые вопросы. Хороший день, чтобы подружиться с вашим банковским счетом и убедиться, что вы в курсе всех событий. Вы также можете рассмотреть крупную покупку. Или у вас могут быть хорошие идеи для заработка?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке, что всегда делает вас немного более эмоциональным, чем обычно. Не бойтесь, это происходит с каждым знаком в течение двух дней каждый месяц. Однако, когда Луна находится в вашем знаке, вы немного удачливее, чем все остальные знаки. О да!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Работайте в одиночку или за кулисами сегодня, потому что вам нужна частная жизнь и возможность перевести дух. Жизнь была немного трудной, а именно в последнее время, и поэтому вам нужно компенсировать это чем-то другим. Держите голову опущенной, а порох сухим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Разговор с подругой может быть значимым сегодня. Если это так, то это идеальный день, чтобы поделиться своими надеждами и мечтами на будущее с кем-то, чтобы узнать их мнение. Иногда простое высказывание своих идей помогает лучше сформулировать их в уме.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы высоки, и именно сегодня. Еще раз, личные данные о вашей личной жизни кажутся публичными. (Как, что с этим?) Делайте все возможное, чтобы справиться. Вы можете узнать что-то из опыта сегодня. Это может быть связано с деньгами и богатством других людей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы хотите сделать что-то другое сегодня, потому что вы хотите приключений! Поэтому расширяйте свой мир! Побалуйте свою потребность в стимуляции. Поезжайте куда-нибудь по-новому или отправляйтесь по другому маршруту домой, или сходите в этнический ресторан, или пообщайтесь с людьми другого происхождения. Есть идеи?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Потратьте некоторое время изо дня в день, чтобы изучать банковские вопросы, счета и свободные концы, касающиеся бюрократических проволочек с наследствами, налогами, долгами и страховыми вопросами Просто сделайте это, чтобы вы могли убрать помеху с дороги. Тогда вы можете играть!

Если ваш день рождения сегодня

Ведущая шоу «Орёл и решка» Ольга Антипова, сегодня разделяет ваш день рождения. Вы сильны и уверены в себе с четким представлением о том, что вы хотите. Вы умны и преданы своей работе. Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.