Ежедневный гороскоп. Понедельник 5 апреля 2021

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с полуночи до 6:30 утра сегодня. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы начинаете эту неделю в общительной манере, хотите поговорить с другими и поделиться своими надеждами на будущее. Вы не только научитесь, многие из вас будут учить. В конце дня кто-нибудь может вас удивить. Приготовьтесь. У кого-то припасено что-то для вас?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете получить признание за исследования или работу, которую вы делаете за кулисами. Да, ваши усилия будут оценены! Тем не менее, что-то неожиданное может удивить вас, когда вы имеете дело с начальником, родителем, учителем или VIP-персоной. (Включая полицию.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшнее общение с молодыми людьми будет захватывающим. Вы можете изучить планы путешествий и интересные идеи о религии, движениях человеческого сознания, философии и политических системах. Приглашаем к бурному обмену идеями!

Рак (21 июня — 22 июля)

Другие восхищаются вами сегодня, особенно начальники и родители. Они хотят услышать ваше мнение о чем-либо и вам также интересно услышать, что они говорят. Это отличный день, чтобы пообщаться с авторитетными фигурами даже до такой степени, что может возникнуть флирт.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам понравится учиться сегодня. Многим из вас также понравится преподавать. Это потому, что у вас есть желание расширить свой кругозор и поделиться тем, что вы узнали, с другими. Естественно, путешествия привлекают. (Вы можете обсудить эту возможность с партнером или близким другом.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы стремитесь усердно работать, чтобы добиться на работе как можно большего. То же самое рвение может относиться и к вашим планам улучшить свое здоровье. Имейте в виду, что с течением дня что-то неожиданное, какой-то сюрприз может прервать ситуацию. Приготовьтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кто-то хочет поговорить с вами сегодня. Это может быть кто-то из представителей широкой публики или близкий друг или партнер? Могут возникнуть дискуссии о детях. Точно так же вероятны дискуссии о будущем отпуске или о чем-то, связанном со спортом или искусством.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы готовы засучить рукава и заняться своей работой или любой другой задачей, которую вы ставите перед собой на практике. Вы хотите, чтобы все было сделано! Член семьи может вам помочь. Кроме того, эта работа может касаться вашего дома или кого-то из членов вашей семьи.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы разговорчивый, потому что вам все интересно! Это включает в себя детские мероприятия, а также искусство и все, что связано со спортом. Вы также можете общаться с соседями, братьями, сестрами и родственниками. Так много предстоит сделать! Столько всего нужно узнать!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку вы заинтересованы в ремонте дома или в чем-то, связанном с недвижимостью или улучшением того места, где вы живете, вас интересуют ваши финансы. Сколько денег вам будет доступно? Что вы умеете и как делаете? Вам нужно узнать факты.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке, что всегда вызывает больше эмоций, чем обычно. (Происходит это два дня каждый месяц.) Однако сегодня Луна отражается от Меркурия, что вызывает у вас любопытство и желание поговорить с другими. Вам есть что сказать!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Доверьтесь своим идеям заработка сегодня. Запишите их и возможно, проведите ими по флагштоку, чтобы посмотреть, салютует ли кто-нибудь? Вы тихо размышляете и проводите закулисные исследования. Кто знает, что это может дать?

Если ваш день рождения сегодня

Певица, солистка группы «ABBA» Агнета Фельтског (1950), актриса и телеведущая Эвелина Блёданс (1969) и президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов (1962) разделяют ваш день рождения сегодня. Вы честный, открытый и дружелюбный! Когда начинается ваш новый личный год, вы входите в большое окно перемен в своей жизни. Будьте готовы как-то серьезно поворачиваться. Приветствуйте это, потому что это дает вам захватывающие возможности для изучения новых идей и способов ведения дел. Ваша личная независимость может быть проверена.