Ежедневный гороскоп. Понедельник 4 января 2021

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений после 13:00 до 22:00. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Берегитесь! Это сложный день, потому что, хотя вы и убедительны, когда разговариваете с боссами, родителями, учителями и VIP-персонами, вы также можете быть настолько сосредоточены на чем-то одном, что звучит как застрявшая пластинка. Вы можете быть одержимы, потому что хотите разобраться в чем-то.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы находитесь в правильном расположении духа, чтобы изучать и исследовать что-либо сегодня, потому что нет такого расстояния, на которое вы бы не прошли, чтобы найти ответы, которые вы ищете. Между тем, в дискуссиях о политике, религии и национальных вопросах — вы будете убедительны!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас исследовательский ум, поэтому вы хотите разобраться в вопросах, касающихся налогов, долга, совместной собственности, наследства и всего, чем вы владеете совместно с кем-то еще.

Рак (21 июня — 22 июля)

Действуйте осторожно сегодня. Велика вероятность, что вы привлечете к себе напористого до пугающего человека. Этот человек может настаивать на том, чтобы вы согласились с его точкой зрения — и он будет убедительным! (Возможно, вы самый убедительный?)

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш ум сегодня занят и напряжен, поэтому это хороший день, чтобы охватить многие области работы. Вы сосредоточены на достижении цели, а также на улучшении своего здоровья и возможно, на общении с домашним животным — все на одном дыхании! Действуйте осторожно, чтобы не запугать коллег.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы будете эффективны, если будете обучать детей и юные умы сегодня, потому что вы так убедительны. Однако вы можете слишком много говорить о чем-то, потому что вы чем-то одержимы. (То, что вас интересует, не обязательно может увлечь кого-то еще.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Семейные дискуссии или общение, происходящие дома, будут интенсивными, потому что люди хотят разобраться в чем-то. Вам нужны факты. Поскольку вы хотите убедить других согласиться с вами, вы будете очень убедительны! Эй, не будьте глухим к чужому мнению.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас склад ума сыщика, что неудивительно, потому что Скорпионы увеличивают количество полицейских и всех элементов служб безопасности и разведки. Вы знаете, что это так. (И вы тоже знаете, кто такие все!) Сегодня вы очень убедительны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Когда дело доходит до финансовых вопросов сегодня, у вас однобокий ум. Есть определенные результаты, которых вы намерены достичь и вы не откажетесь от них, пока не добьетесь успеха. К счастью, Венера в вашем знаке смягчит ваши резкие заявления перед другими. (Это что-то.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Меркурий находится в вашем знаке и совпадает с Плутоном, что дает вам напряженное настроение. Это также придает вашему уму очень интенсивное, проницательное качество, поэтому вы хотите добраться до сути каждого вопроса.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это фантастический день, потому что вы добьетесь успеха в любом исследовании. Вы будете неустанно искать ответы и решения старых проблем, потому что будете полны решимости докопаться до сути. Поскольку мотивация — это все, у вас все получится!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете привлечь к себе сегодня кого-то властного или убедительного. Как вариант, вы могли бы быть властным, убедительным человеком, разговаривая с другими? Сегодняшнее небесное влияние может работать в обоих направлениях.

Если ваш день рождения сегодня

Скульптор Зураб Церетели (1934) и теле и радиоведущая Ксения Стриж (1967) и Тилль Ли́ндеманн (1963) немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein, Lindemann и Na Chui отмечают сегодня ваш день рождения. Вы трудолюбивы, целеустремленны и амбициозны для достижения своих целей. Вы прямолинейны, честны и очаровательны. Поскольку в этом году вы вступаете в новый цикл, это означает, что пришло время определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены в себе и стремитесь к тому, чего хотите. Просто сделайте это!