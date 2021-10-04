Ежедневный гороскоп: понедельник 4 октября 2021

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке. Дева ♍

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Старые друзья и бывшие партнеры из прошлого могут каким-то образом вернуться в ваш мир. Вы можете столкнуться с ними лично. Вы можете получить известие от них в Интернете или по телефону. Новости о них могут дойти до вас. Вы можете даже мечтать о них.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте терпеливы к глупым ошибкам и ошибкам, которые происходят на работе. Они действительно вызывают задержки и разочарование, но по большей части они незначительны. Между тем, та же самая энергия, которая создает проблемы и беспорядочные коммуникации, может быть использована для завершения старого бизнеса.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Старое пламя возвращается в ваш мир лично, в ваших мыслях или в ваших снах. Между тем, родители могут почувствовать, что они снова решают старые проблемы со своими детьми. Это может быть возможность разобраться с чем-то умелым способом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Многие из вас общаются с родственниками и друзьями семьи, которых давно не видели. Сейчас важно знать, что это отличное время, чтобы завершить старые дела, связанные с семьей и вашей личной жизнью. Это может быть семейный бизнес. Скорее, это домашние проекты.

Лев (23 июля — 22 августа)

Задержек транспорта и путаницы в коммуникациях сейчас трудно избежать. Сбавьте скорость и будьте осторожны во всей своей работе, чтобы избежать ошибок. Хорошая новость в том, что это влияние поможет вам исследовать, изучать прошлое или историю или завершить уже начатые проекты. Используйте это!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш управитель — Меркурий и сейчас он ретроградный. Хотя это может вызвать финансовые задержки и опоздать с проверкой по почте, это также может помочь вам просмотреть и завершить финансовые проекты или проекты, связанные с вашим имуществом. Продолжайте действовать!

Весы (23 сентября — 22 октября)

В вашем знаке сейчас много планетарной энергии, потому что Солнце, Марс и ретроградный Меркурий находятся в Весах. Несмотря на потерянные предметы, пропущенные встречи, беспорядочную связь и задержки с транспортом — вы можете завершить старые дела прямо сейчас!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличное время для любого рода исследований, потому что ретроградный Меркурий поможет вам исследовать прошлое и найти решения проблем и ответы на старые вопросы. Что-то скрытое может происходить за кулисами. Если так, вы узнаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это увлекательно встречаться со старыми друзьями и получать известия от людей, о которых вы давно не слышали. Вы можете встретить старые лица лично, в Интернете, по телефону или даже во сне. Это отличное время, чтобы подвести итоги проекта вместе с группой, потому что теперь все соберется вместе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Нет сомнений в том, что многие из вас натыкаются на боссов из прошлого или слышат от родителей, с которыми давно не видели. Это может привести к возникновению некоторых ситуаций, заставляющих задуматься. Это может быть возможностью для вас закончиться чем-то. Это также дает вам возможность высказать свою версию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Планы поездок могут быть отложены или отменены. Точно так же планы, связанные с дальнейшим образованием, могут застрять или страдать от сбоев и недопонимания — тем не менее, вы можете использовать ту же энергию, чтобы закончить старую статью, рукопись или завершить важное исследование.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хорошее время, чтобы завершить дела, связанные с долгами, банковским делом, ссудами, ипотекой и любым вашим участием в совместной собственности или чужом богатстве. Вы также можете завершить подробности о наследстве или завещаниях.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Сьюзан Сарандон (1946), певица Лена Катина (1984) и программист Евгений Касперский (1965) сегодня разделяют ваш день рождения. У вас острый ум и твердое мнение. Вы приветливы, дружелюбны и полны энтузиазма. Вы по природе своей спонтанны и стремитесь к жизни. Этот год — начало нового нового цикла для вас, а это значит, что вас ждут новые вещи, новые приключения и серьезные изменения. Год стремительный. Подумайте о своих целях и будьте готовы действовать.