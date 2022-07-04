Ежедневный гороскоп: понедельник 4 июля 2022

Оповещение о Луне

5, 6 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Какое позитивное начало недели! Вы полны оригинальных идей, связанных с вашей работой и возможно, вашим здоровьем. Вероятны обсуждения с авторитетным лицом дома о возможном ремонте. Видит бог, вы стремитесь инициировать дела! (Проблемы с домашним животным могут удивить.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы готовы к вечеринке сегодня! Принимайте приглашения к общению. Общайтесь и взаимодействуйте с другими. Наслаждайтесь игровыми мероприятиями с детьми, спортивными мероприятиями, пикниками, барбекю и веселыми встречами. Взаимодействие с миром развлечений и индустрией гостеприимства порадует.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это идеальный день, чтобы развлечься дома. Будьте готовы подать «лучшее в холодильнике», потому что вы можете импульсивно развлечь или неожиданная компания может зайти. Между тем, у кого-то в семье могут быть неожиданные новости. Это также захватывающий день для сделок с недвижимостью.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшний день полон сюрпризов, так что будьте начеку. Это оптимистичный, позитивный день, однако вы так полны спонтанной энергии, что какое-то отвлечение может сделать этот день подверженным несчастным случаям. Поэтому обращайте внимание на то, что вы говорите и делаете. Тем не менее, это веселый, игривый день!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день, чтобы поболтать с другими, особенно артистичными, творческими людьми. Тем не менее, следите за своими деньгами и активами, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваше богатство. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите то, что у вас есть. Совершая покупки, сохраняйте чеки!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный способ начать неделю! Луна находится в вашем знаке, что дает вам дополнительную удачу по сравнению со всеми другими знаками. Кроме того, сегодня все настроены оптимистично и позитивно. Никто не хочет работать — все хотят играть! Теплые обмены с друзьями и группами доставляют удовольствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди восхищаются вами сегодня! Вы хорошо выглядите в их глазах. Вы можете воспользоваться этим и пойти за тем, что вы хотите. Не стесняйтесь просить начальника или родителей об одолжении, потому что, скорее всего, все пойдет по-вашему. Путешествуйте для удовольствия, если это возможно. Наслаждайтесь встречами с людьми, которые «другие».

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный, игривый день! Ваше общение с другом или группой сегодня будет в каком-то смысле необычным. Вы чувствуете себя сильным и популярным. Вы также можете встретить сегодня кого-то необычного и интригующего. Оставайтесь легкими на ногах, потому что сегодня игровое поле быстро меняется.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете удивить других, сказав или сделав что-то неожиданное. Вы могли бы взять штурвал и управлять шоу? (Вы действительно чувствуете себя более независимым, чем обычно, это точно.) Теперь, когда Венера находится напротив вашего знака, все ваши отношения будут протекать гладко. Хорошего вам дня!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Планы поездок могут внезапно измениться сегодня или быть отложены. Кроме того, вам может внезапно понадобиться отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Это волнующий, оптимистичный день. Ожидайте встретить людей, которые «отличаются» от вас. Спортивные мероприятия, общественные мероприятия и развлечения с детьми порадуют.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Держите ухо востро сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на банковские реквизиты или проблемы, связанные с общей собственностью, налогами и долгами. Имейте в виду, что это включает в себя наследство. К счастью, у вас много энергии, чтобы работать и быть эффективным сегодня!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный, радостный светский день! Наслаждайтесь общением с другими. На самом деле, ожидайте несколько сюрпризов. Возможно, неожиданное приглашение? Запланируйте обед, посиделки за чашечкой кофе, веселые «счастливые часы», спортивные мероприятия и игровые мероприятия с детьми. Хорошего вам дня!

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Юлия Зимина (1981) и актер Дмитрий Назаров (1957) отмечают свой день рождения сегодня. Вы теплый, заботливый, любящий человек, который находится рядом с вашими близкими. Для вас важно, чтобы в семье царили мир и согласие, потому что разлад создает для вас стресс. Хорошие новости! Это ваш год успеха, наград, продвижения по службе и признания.