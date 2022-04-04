Ежедневный гороскоп: понедельник 4 апреля 2022

Оповещение о Луне

3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 21:45 до 23:15 . После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам может быть сложно иметь дело с другом, группой или организацией. В частности, вам, возможно, придется столкнуться с кем-то, кто обладает властью или с кем-то, кто старше или более опытен. Это может спровоцировать столкновение интересов. Помните, какова ваша долгосрочная цель.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке, что увеличивает вашу удачу. Однако это также делает вас более эмоциональным, чем обычно. Вот почему у вас могут быть разногласия с начальником, родителем, учителем или кем-то, кто обладает властью, потому что они могут блокировать ваши планы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши попытки составить планы поездок или изучить возможности в издательском деле, СМИ, медицине и юриспруденции сегодня могут зайти в тупик. Кто-то или что-то встанет у вас на пути. Очевидно, это расстраивает. По иронии судьбы, если вы справитесь с этой задачей, вы получите результаты уже на этой неделе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Финансовые переговоры могут быть трудными сегодня. Конечно, это плохой день, чтобы пытаться собирать деньги или что-то у кого-то, потому что люди будут скупы. То же самое для финансовых учреждений. Сделайте свою домашнюю работу и надейтесь на успех позже на неделе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам может быть сложно общаться с теми, кто вам близок, особенно с супругами, партнерами и дорогими друзьями. Возможно, они согласятся с вашими идеями? Что бы вы ни предлагали, что-то или кто-то мешает. Будьте терпеливы, потому что на этой неделе ситуация улучшится.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы готовы много работать сегодня, без вопросов. Тем не менее, вы можете чувствовать себя загнанным в угол авторитетными фигурами, боссами или обстоятельствами. Чем сильнее вы давите, тем сильнее они сопротивляются. Будьте терпеливы, потому что вы получите положительные результаты позже на неделе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня дети могут быть повышенной ответственностью. Точно так же социальные мероприятия могут быть пугающими или ошеломляющими по какой-то причине. Вы также можете испытывать трудности, практикуя навыки в искусстве или спорте. Не расстраивайтесь, потому что в конце недели у вас будет прорыв.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Что-то связанное с домом и семьей, будет для вас сложным сегодня. Это может быть связано с родителем или старшим родственником. Возможно, вам придется столкнуться со сложной ситуацией дома — беспорядок, созданный другими людьми или необходимость иметь дело со слишком большим количеством гостей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

«Это был понедельник. Весь день был понедельник». Жизнь может быть немного утомительной сегодня. Что бы вы ни пытались или как бы вы ни хотели кого-то убедить или чего бы вы ни хотели добиться — вы сталкиваетесь с препятствиями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Весьма вероятно, что сегодня вы столкнетесь с финансовыми трудностями. Вы можете не осуществить то, чего хотите достичь. Это плохой день, чтобы просить о повышении. Тем не менее, вы будете усердно работать, чтобы укрепить свою финансовую безопасность. Примите некоторые обходные пути, потому что позже на неделе вы можете ожидать успеха.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы сосредоточены на достижении чего-то. У вас есть цели. Вы не спускаете глаз с мяча и не хотите, чтобы вас кто-то блокировал. Тем не менее, препятствия неизбежны. Продолжайте пробовать, потому что позже на этой неделе вас ждет успех.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что-то происходящее за кулисами, может сбить вас с толку сегодня. Не расстраивайтесь, потому что по иронии судьбы энергия, которую вы потратили в начале недели, может принести успех к концу недели. Сохраните веру.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Дмитрий Нагиев (1967) и радио- и телеведущий Антон Комолов (1976) отмечают сегодня свой день рождения. Вы уверены в себе, обладаете сильной волей и активны в том, что вам небезразлично. Многие из вас разносторонне одарены и живут необыкновенной жизнью. Вы должны быть гибкими в этом году, потому что это год перемен. Оставайтесь на ногах и будьте готовы исследовать новые возможности. Новые направления и новый рост придут к вам легко.