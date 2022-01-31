Ежедневный гороскоп: понедельник 31 января 2022

Оповещение о Луне

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Сегодня после 5:00 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Сегодняшнее Новолуние в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы встретите личность, кто в чем-то необычен. Или может быть, кто-то, кого вы уже знаете, сделает что-то, что вас удивит? Возможно, кто-то в группе или сама группа займет неожиданную позицию.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В своем стремлении к большей свободе и независимости сегодня вы можете столкнуться с сопротивлением. Например, начальство, родители, учителя и полиция могут встать у вас на пути или сделать что-то, что вас удивит. Помните об этой возможности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок почти наверняка сегодня изменятся. Они могут быть отложены, отменены или перенесены. С другой стороны, вам может внезапно понадобиться отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Точно так же вас могут удивить средства массовой информации, юридические или медицинские вопросы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Дважды проверьте вопросы, связанные с общей собственностью, наследством, налогами и долгами, потому что что-то, связанное с этими областями, сегодня может поставить вас в тупик. Когда дело доходит до денег и богатства, вы должны знать, что происходит. Если вы дремлете, вы проиграли!

Лев (23 июля — 22 августа)

Партнер или близкий друг могут сегодня сделать что-то, что вас удивит. Может быть, они требуют большей свободы в отношениях? Они могли бы предложить другой порядок, так сказать. Или возможно, это просто предложение, которое вы не ожидали услышать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваша рабочая рутина сегодня будет прервана из-за сбоя компьютера, отключения электроэнергии, нехватки персонала, отказа оборудования или чего-то неожиданного. Поэтому дайте себе дополнительное время, чтобы делать то, что вы делаете, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Социальные планы сегодня внезапно изменятся. Что-то может быть отменено или вместо этого вы можете получить неожиданное приглашение? Между тем, родители должны знать, что этот день подвержен несчастным случаям для их детей, а это значит, что они должны быть бдительными. Также вероятны спортивные расстройства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Это может быть что угодно. Небольшой прибор может сломаться, может произойти небольшая поломка. Кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь. Что делать? Одеться. Вы будете рады, что сделали это.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день подвержен несчастным случаям для вашего знака. Однако, с другой стороны, вы можете быть полны новых, умных, новаторских идей? Это потому, что вам легко мыслить нестандартно. Вероятны новые лица и интересные новости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что-то неожиданное повлияет на ваш денежный поток и ваше богатство сегодня. Поэтому следите за вещами! Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Делайте все возможное, чтобы защитить свое имущество от потери, кражи или повреждения. С другой стороны, обратите внимание на свои идеи по зарабатыванию денег. «Эврика!»

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с диким, эксцентричным Ураном. Это может сделать вас эмоционально беспокойным и готовым к поспешным выводам. На самом деле, вы можете не соглашаться с кем-то, просто чтобы противоречить. Однако некоторые почувствуют себя освобожденными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас может произойти какое-то эмоциональное расстройство. Многие из вас почувствуют эмоциональное беспокойство, которое нарушит ваш душевный покой. Это потому, что Луна прячется в вашей карте и в то же время она не в ладах с Ураном. Это также заставляет вас желать перемен и чего-то нового и необычного.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Порция де Росси (1973) отмечает свой день рождения сегодня. Вы умны, бдительны и очень целеустремленны. Многие из вас разносторонне одарены, и иногда вы совмещаете несколько видов работы. Люди уважают вас. В этом году темп будет более медленным. Уделите время отдыху и омоложению. Подумайте о своих приоритетах и ​​о том, что делает вас счастливым. Ищите отношения, которые принесут вам пользу сейчас и в будущем.