Ежедневный гороскоп. Понедельник 31 мая 2021

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Сегодня до 23:00 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы можете получить известие от старого друга сегодня или от знакомого из клуба или организации. Это будет возможность заглянуть в прошлое и сравнить, как другие справились с этим странным и сложным годом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас высокий уровень визуализации сегодня, а это значит, что люди замечают вас, особенно кого-то из вашего прошлого, например начальника, родителя или кого-то из авторитетов. Могут возникнуть дискуссии о доходах, имуществе и финансовых вопросах. Это хороший день, чтобы подвести итоги.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня понедельник и вы чувствуете себя любителем приключений! Вы хотите освободиться от скучной рутины и заняться чем-то другим. Надеюсь, это будет включать в себя изучение чего-то нового и захватывающего. Хороший день для изучения истории. Очень вероятно, что вы услышите от кого-то из своего прошлого.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы начинаете эту неделю с желания закончить финансовые детали, которые находятся на вашей тарелке, касающиеся налогов, долгов, вопросов страхования и совместного имущества. Энергия ретроградного Меркурия поможет вам быстро завершить старые дела.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы сосредоточены на партнерах, близких друзьях или близком вам человеке. Вы можете обсудить старые проблемы или что-то нерешенное из прошлого. Если так, то сейчас очень хороший день, чтобы разобраться с этим и прийти к работоспособному решению или выводу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы находитесь в отличном настроении, когда начинаете эту неделю, потому что хотите приступить к работе и завершить старые дела. Вы также хотите решить проблемы, связанные со здоровьем, в частности то, чего вы избегали или откладывали.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Некоторые из вас сегодня сосредоточатся на своих детях, особенно на том, что происходило некоторое время в прошлом. Вы можете найти решение или лучший способ справиться с ним. Другие могли слышать от старого пламени.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждение в семье возможно с родственницей, сегодня будет иметь большое значение. Вполне вероятно, что он будет иметь дело с чем-то, что было постоянной ситуацией, которую необходимо решить. Или возможно, это обсуждение будет с членом семьи, которого вы давно не видели?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы хотите поделиться своими идеями с кем-нибудь сегодня возможно с кем-то, кого вы давно не видели? Или возможно вы поговорите с кем-нибудь о чем-то из прошлого. В этом году у вас есть сильное ощущение того, что вы находитесь в середине того места, где вы были и поворачиваетесь туда, куда вы пойдете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хороший день, чтобы обсудить, как закончить финансовые дела или вернуться к обсуждениям о доходах. Вы можете исследовать то, что давно хотели купить. Вы также можете подумать о том впечатлении, которое вы производите на других. Внешний вид — это все.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Меркурием и Венерой, что заставляет вас общаться с другими и поддерживать плавность хода вещей. Социальные обязательства или творческие ситуации из прошлого могут иметь значение. Ожидайте услышать старые романтические связи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку эта неделя начинается вы счастливы оставаться в тени и работать в одиночку или за кулисами, потому что это кажется правильным. Вы можете решить проблемы из прошлого или встретить кого-то, кого давно не видели. Это также хороший день для исследования.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Клинт Иствуд (1930), певец Владимир Кузьмин (1955) и певица Наташа Королева (1973) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы умны и интересны. У вас яркий стиль, предполагающий непослушную независимость. Вы импульсивны и не боитесь радикальных шагов. Вы вступаете в захватывающий год, потому что он будет включать в себя изменения, приключения и возможность узнать что-то новое. Ищите новые способы выразить свою свободу, а также исследуйте свой внутренний и внешний мир.