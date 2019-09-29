Ежедневный гороскоп. Понедельник 30 сентября 2019
2, 3 лунный день. Растущая Луна
Луна в знаке Весы ♎
Лунная тревога
До 7 вечера сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна в Весах.
Овен (21 марта-19 апреля)
Это замечательный день, чтобы пообщаться с представителями широкой общественности и хорошо провести время с близкими друзьями и партнерами. Постарайтесь поговорить с кем-то, потому что ваши обмены с другими людьми будут теплыми и полезными.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Если вы работаете сегодня, вы увидите, как сделать вашу рабочую станцию более привлекательной. Вы также можете найти способы повысить свой доход или заработать немного денег на стороне? Ваше здоровье сегодня хорошо. Однако, будьте осторожны с перееданием сладостей и десертов.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Это отличный день для романтики! Это также отличный день для общения с кем-либо, поэтому вы должны встать с постели и планировать веселиться. Наслаждайтесь спортивными событиями, игровыми мероприятиями с детьми, искусством, фильмами, музыкальными представлениями и веселыми путешествиями.
Рак (21 июня-22 июля)
Семейные дискуссии сегодня будут успешными. Это замечательный день для приглашения друзей и семьи, потому что это отличный день для развлечений дома. Кроме того, дискуссии о недвижимости или о том, как отремонтировать или улучшить ваш дом будут проходить.
Лев (23 июля — 22 августа)
Это отличный день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, написанием и актерским мастерством, потому что вы хорошо себя проявите. Вы очаровательны и дипломатичны, поэтому многие из вас также увидят способы заработать деньги на ваших словах.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Ищите способы повысить свой доход сегодня, потому что это возможно. Цените свои идеи по зарабатыванию денег. Вам также понравится тратить деньги на красивые вещи для себя и своих близких, потому что в вашем Денежном Доме Луна выстроена в ряд с прекрасной Венерой.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня Луна выровнена в вашем знаке с вашей правительницей Венерой, что делает вас привлекательными в глазах других. Вы не только очаровательны, вы лично будете наслаждаться красотой в вашем окружении. Это отличный день для романтики или светской встречи. Устройте вечеринку!
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Это будет действительно приятно, чтобы вы ускользнули куда-то и наслаждались конфиденциальностью. Убедитесь, что у вас есть любимые закуски, а также удобная обстановка, чтобы вы могли чувствовать себя хорошо и побаловать декадентским образом.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Отношения с друзьями и группами сегодня превосходны. У вас может быть замечательный, теплый, сердечный разговор с подругой. Кто-то может также дать вам руководство о ваших будущих целях. (Вы будете приветствовать это, потому что вы ориентированы на будущее.)
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вы производите невероятное впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, поэтому это отличное время, чтобы сделать ваш шаг или сделать что-нибудь, что будет способствовать вашей программе. Попросите одобрения или разрешения, потому что их ответ, вероятно, будет «Конечно!»
Водолей (20 января — 18 февраля)
Путешествие ради удовольствия порадует вас сегодня. Делайте все, что выводит вас из привычной колеи. Если вы не можете выехать за город, то исследуйте свой собственный двор. Поговорите с людьми из других культур или из разных слоев общества, потому что вы хотите узнать что-то новое, и вы хотите почувствовать стимулирование!
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Если вам нужно попросить кого-то об одолжении или одолжить что-то, это хороший день для этого, потому что люди склонны быть щедрыми к вам сегодня. Лично это тоже жаркий, сексуальный день – и вы чувствуете себя дружелюбно! Хороший день для переговоров.
Если ваш день рождения сегодня
Братья иллюзионисты и ведущие «Битвы экстрасенсов» Сергей и Андрей Сафроновы разделяют ваш день рождения сегодня. Вы проницательны, дружелюбны, инстинктивны и находчивы! Вы также умны и очень практичны. Вы будете рады узнать, что это веселый год! Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.
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