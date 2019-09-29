Ежедневный гороскоп. Понедельник 30 сентября 2019

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

До 7 вечера сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это замечательный день, чтобы пообщаться с представителями широкой общественности и хорошо провести время с близкими друзьями и партнерами. Постарайтесь поговорить с кем-то, потому что ваши обмены с другими людьми будут теплыми и полезными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Если вы работаете сегодня, вы увидите, как сделать вашу рабочую станцию ​​более привлекательной. Вы также можете найти способы повысить свой доход или заработать немного денег на стороне? Ваше здоровье сегодня хорошо. Однако, будьте осторожны с перееданием сладостей и десертов.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для романтики! Это также отличный день для общения с кем-либо, поэтому вы должны встать с постели и планировать веселиться. Наслаждайтесь спортивными событиями, игровыми мероприятиями с детьми, искусством, фильмами, музыкальными представлениями и веселыми путешествиями.

Рак (21 июня-22 июля)

Семейные дискуссии сегодня будут успешными. Это замечательный день для приглашения друзей и семьи, потому что это отличный день для развлечений дома. Кроме того, дискуссии о недвижимости или о том, как отремонтировать или улучшить ваш дом будут проходить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, написанием и актерским мастерством, потому что вы хорошо себя проявите. Вы очаровательны и дипломатичны, поэтому многие из вас также увидят способы заработать деньги на ваших словах.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ищите способы повысить свой доход сегодня, потому что это возможно. Цените свои идеи по зарабатыванию денег. Вам также понравится тратить деньги на красивые вещи для себя и своих близких, потому что в вашем Денежном Доме Луна выстроена в ряд с прекрасной Венерой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна выровнена в вашем знаке с вашей правительницей Венерой, что делает вас привлекательными в глазах других. Вы не только очаровательны, вы лично будете наслаждаться красотой в вашем окружении. Это отличный день для романтики или светской встречи. Устройте вечеринку!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это будет действительно приятно, чтобы вы ускользнули куда-то и наслаждались конфиденциальностью. Убедитесь, что у вас есть любимые закуски, а также удобная обстановка, чтобы вы могли чувствовать себя хорошо и побаловать декадентским образом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отношения с друзьями и группами сегодня превосходны. У вас может быть замечательный, теплый, сердечный разговор с подругой. Кто-то может также дать вам руководство о ваших будущих целях. (Вы будете приветствовать это, потому что вы ориентированы на будущее.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, поэтому это отличное время, чтобы сделать ваш шаг или сделать что-нибудь, что будет способствовать вашей программе. Попросите одобрения или разрешения, потому что их ответ, вероятно, будет «Конечно!»

Водолей (20 января — 18 февраля)

Путешествие ради удовольствия порадует вас сегодня. Делайте все, что выводит вас из привычной колеи. Если вы не можете выехать за город, то исследуйте свой собственный двор. Поговорите с людьми из других культур или из разных слоев общества, потому что вы хотите узнать что-то новое, и вы хотите почувствовать стимулирование!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вам нужно попросить кого-то об одолжении или одолжить что-то, это хороший день для этого, потому что люди склонны быть щедрыми к вам сегодня. Лично это тоже жаркий, сексуальный день – и вы чувствуете себя дружелюбно! Хороший день для переговоров.

Если ваш день рождения сегодня

Братья иллюзионисты и ведущие «Битвы экстрасенсов» Сергей и Андрей Сафроновы разделяют ваш день рождения сегодня. Вы проницательны, дружелюбны, инстинктивны и находчивы! Вы также умны и очень практичны. Вы будете рады узнать, что это веселый год! Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.