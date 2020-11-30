Ежедневный гороскоп. Понедельник 30 ноября 2020

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения до 20:00. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня люди находятся в позитивном настроении, поэтому это хороший день для финансовых операций, особенно в отношении богатства и ресурсов других. Однако, если вы чем-то делитесь — уважайте собственные интересы. Не отдавайте ферму.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с близкими друзьями, партнерами и представителями широкой общественности сегодня будут теплыми и дружескими. Вам понравится разговаривать с людьми издалека или представителями других культур. Вы можете завязать новую дружбу с кем-то, кто «отличается».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Наслаждайтесь общением с коллегами сегодня, потому что все приветливы и дружелюбны. Это отличный день для участия в собраниях, группах или профессиональных ассоциациях. Для некоторых из вас вероятны поездки по работе. Все положительно!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это веселый день! (Честно говоря, это хороший день для того, чтобы поиграть, потому что вам не хочется работать. Вместо этого вы хотите поиграть!) Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, веселыми занятиями с детьми, романтическими развлечениями, искусством и общением с другими. Проведите день психического здоровья.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам понравится общение с семьей сегодня. Точно так же вам понравится косметический ремонт в том месте, где вы живете или сделать что-нибудь, чтобы ваш дом стал более привлекательным и гостеприимным. Развлекайте сегодня членов семьи дома, потому что это доставит вам удовольствие, особенно потому, что вы чувствуете себя щедрым. (Какие новости?)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы общаться с повседневными контактами, братьями и сестрами и родственниками, а также общаться по телефону или через Интернет, потому что вы хотите поговорить с другими. Вам есть что сказать и вы хотите кого-то просветить. Вы также стремитесь узнать что-то новое, потому что вам это интересно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для бизнеса и коммерции, за исключением возможности продемонстрировать неверное суждение из-за наивного оптимизма. По сути, это позитивный день и вы можете найти способы увеличить свой заработок или привлечь к себе деньги. Если тратите деньги — остерегайтесь переборщить, особенно с роскошными вещами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это легкий и приятный день, поэтому это прекрасный способ начать неделю. По общему признанию, вам может не захотеться работать, потому что вы предпочтете где-нибудь расслабиться или поиграть. Вы можете купить предметы гардероба сегодня и если вы это сделаете, будьте осторожны, чтобы не быть слишком экстравагантным. (Сохраните квитанции.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке, а ваш управитель Юпитер танцует с Венерой. Это дает каждому ощущение тепла в животе. Вам будет приятно услышать несколько счастливых секретов или новости из-за кулис. Это сильный день для вас, когда в вашем знаке и Солнце, и Луна.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с друзьями, а также с группами и ассоциациями сегодня особенно теплые и дружеские. Люди счастливы и настроены беззаботно, поэтому вы можете предлагать идеи или предложения. Убедитесь, что вы реалистичны и не зациклены на пустяках.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы прекрасно выглядите в глазах начальников, родителей, учителей и полиции, поэтому сегодня хороший день, чтобы попросить об одолжении или повышении по службе. Люди у власти будут на вас благосклонно смотреть. Однако не стоит заниматься чем-то слишком амбициозным. Не откусывайте больше, чем можете прожевать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможности путешествовать заманчивы! У вас также может быть возможность что-то изучить или записаться на курс. Все, что вы делаете сегодня для расширения своего кругозора, принесет пользу. Добивайтесь того, чего хотите!

Если ваш день рождения сегодня

Диктор Светлана Жильцова (1936), актер Бен Стиллер (1965) и телеведущая Лариса Вербицкая (1959) сегодня разделяют ваш день рождения. Ваша энергия может осветить комнату. Вы талантливы, целеустремленны, проницательны и амбициозны. В этом году отпустите то, что больше не актуально или полезно, и перейдите к чему-то новому и необычному. Это не время потерь. Наоборот! Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!