Ежедневный гороскоп: понедельник 30 мая 2022

Оповещение о Луне

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Новолуние в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшнее новолуние — лучший день в году, чтобы подумать, как вы можете улучшить свое ежедневное общение. Например, действительно ли вы слушаете других? Или вы просто ждете своей очереди говорить? Общение — это улица с двусторонним движением.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сосредоточьтесь на идеях зарабатывания денег и на том, как лучше всего использовать свои активы сегодня, потому что это новолуние — единственное новолуние за весь год, которое происходит в вашем доме заработка. Как улучшить уход за своими вещами?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня происходит единственное новолуние в вашем знаке в течение всего года, что делает этот день идеальным, чтобы реалистично взглянуть в зеркало, чтобы увидеть, как вы можете улучшить впечатление, которое вы производите на свой мир. Новая одежда? Новая прическа? Есть идеи?

Рак (21 июня — 22 июля)

Новолуние каждого месяца — это шанс принять решение. Сегодняшнее новолуние побуждает вас задуматься о своем духовном мире и своих религиозных ценностях. О чем вы думаете в темноте ночью? Какими принципами вы руководствуетесь?

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы социальный человек. Вам нравятся встречи один на один с другими — веселая встреча за чашкой кофе или развлекательный вечер. Сегодняшнее новолуние — идеальный день, чтобы подумать о своих отношениях с друзьями. Вы общаетесь с достойными людьми? Хотите друзей — будьте дружелюбными!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день, чтобы подумать о своем жизненном направлении, потому что Новолуние происходит в верхней части вашего графика. Вы направляетесь туда, куда хотите? Где вы хотите быть через пять лет? Что вы должны сделать в этом году, чтобы начать двигаться в этом направлении?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодняшнее новолуние — ваш шанс подумать о том, какие приключения могут обогатить вашу жизнь захватывающим образом. Стоит ли отправиться в путешествие и путешествовать? Есть ли что-то, чему вы хотите научиться? Вы хотите изучить возможности в медицине, юриспруденции или издательском деле?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Выделите сегодня немного времени, чтобы сосредоточиться на тех бюрократических деталях, которые так легко игнорировать. Сегодняшнее новолуние — идеальный день, чтобы засучить рукава и сосредоточиться на наследстве, завещаниях, налогах, долгах и общем имуществе. Что нужно сделать?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня происходит единственное новолуние напротив вашего знака за весь год, а это значит, что у вас есть прекрасная возможность подумать о том, как улучшить ваши самые близкие отношения. Мы говорим, близкие друзья, партнеры и супруги. (В успешных отношениях вы так же хороши для своего партнера, как и он или она для вас.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Получите максимум от этого прекрасного Новолуния и спросите себя, что вы могли бы сделать, чтобы лучше организоваться в целом. Как лучше организоваться на работе и в повседневной жизни? В самом деле, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье? Есть идеи?

Водолей (20 января — 18 февраля)

В нашей жизни важно иметь хороший баланс между игрой и работой. Вы чувствуете, что у вас есть такой баланс? Вознаграждаете ли вы себя социальными мероприятиями и общением с другими? А как насчет веселых занятий с детьми? Подумайте об этом в этот день Новолуния.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что вы можете сделать, чтобы улучшить место, где вы живете, а также улучшить отношения с семьей или людьми, в которых вы живете? Сегодняшнее новолуние — лучший день в году, чтобы подумать об этом. Даже небольшое улучшение сделает вашу жизнь проще.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Демьяненко — «Шурик» (1937-1999) и телеведущая Арина Шарапова (1961) родились в этот день. Вы привлекательны, представительны и дружелюбны. У вас выигрышный стиль, который нравится людям. Вы также нравитесь людям, потому что вы искренне заинтересованы в них. Оставайтесь на ногах в этом году, потому что это захватывающий год, полный перемен. Будьте готовы и смелы исследовать новые идеи и использовать возможности, которые появляются на вашем пути.