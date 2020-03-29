Ежедневный гороскоп. Понедельник 30 марта 2020

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

Внимание! Избегайте покупок или важных решений после 8:00 сегодня до конца дня. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это свободный день для принятия решений, подписания документов или общения с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Не соглашайтесь ни на что важное, потому что вещи, вероятно, изменятся. Не принимайте никаких обязательств. Плохой день, чтобы делать покупки!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день для финансовых решений. Кроме того, это плохой день, чтобы делать покупки для чего-либо, кроме еды, газа или развлечений. Не соглашайтесь ни на что важное, особенно в финансовых вопросах. Поскольку ваши амбиции пробуждаются, может быть сложно практиковать сдержанность.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке, однако большая часть этого дня Лунная тревога! Это означает, что вы будете нерешительны и не уверены, какое направление выбрать. Вы можете хотеть делать покупки, что является плохой идеей. Вместо этого подключитесь к своей творческой энергии, потому что это то, с чем вы общаетесь сегодня.

Рак (21 июня-22 июля)

Это сложный день, потому что большая часть сегодняшнего дня – оповещение о Луне, что означает избегать важных решений и покупок. Боссы, родители и VIP-люди восхищаются вами. Не позволяйте этому вниманию заставить вас принять решение.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас может быть откровенный разговор с подругой, возможно, с женщиной, которая будет взаимно связана. Большую часть этого дня занимает Лунная тревога, что означает, что люди более склонны рассказывать, как все есть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Люди замечают вас сегодня. Они могут говорить о деталях вашей личной жизни? Не беспокойтесь об этом. Пусть все будет. Не принимайте важных решений. Не переусердствуйте. Во время оповещения о Луне лучше ничего не делайте.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Большая часть сегодняшнего дня – оповещение о Луне, что означает, что это плохой день, чтобы делать покупки или принимать важные решения. Это оставляет вас в подвешенном состоянии, не так ли? Тем не менее, вы будете больше соприкасаться со своей творческой энергией. Вы также можете искренне поговорить с партнером или близким другом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Придерживайтесь своей работы или любой задачи, которую вы поставили перед собой сегодня. Не принимайте новых решений. Не тратьте деньги. (Ограничьте расходы едой и газом.) Будьте осторожны, потому что сегодня лунная тревога.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это продуктивный день для тех, кто работает в сфере искусства, индустрии развлечений или индустрии гостеприимства, потому что сегодня вы общаетесь со своей музой. Вы изобретательны и способны на оригинальные идеи! (Подождите до завтра, чтобы решить их.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не принимайте важных решений, связанных с вашей работой сегодня или в этом отношении, с чем-либо еще, потому что сегодня существует оповещение о Луне большую часть дня. Ваше внимание к дому и семье сильно. Это отличный день, чтобы насладиться семьей дома и весело провести время.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам понравится разговаривать с другими, потому что вы сейчас обладаете высокой энергией с огненным Марсом в вашем знаке. Однако будьте умны и избегайте важных решений. Также ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения из-за оповещения о Луне сегодня. Держите мысли легкими!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы хотите поговорить с другими сейчас, потому что Меркурий в вашем знаке. Вы хотите услышать, что говорят люди, а также хотите высказать свое мнение. Будьте осторожны, потому что вы сосредоточены на деньгах и движении денежных средств прямо сейчас и сегодня плохой день, чтобы делать покупки или принимать важные финансовые решения.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Вади́м Андре́ев (Фёдор Саблин, полковник милиции, начальник майора Черкасова в сериалах Мосгаз и Палач) сегодня разделяет ваш день рождения. Вы инстинктивно общаетесь с другими. Вы знаете, как найти лучшее в них. Вы усердно работаете, чтобы достичь своих целей. В этом году пришло время определить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих новых начинаний! Что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет? Будьте активны, идя за тем, что вы хотите. В этом году вы более энергичны!