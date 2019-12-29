Ежедневный гороскоп. Понедельник 30 декабря 2019

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

В течение следующих нескольких недель вы будете больше заботиться о своей профессиональной жизни и своей публичной репутации. Возможно, вы захотите провести какое-то новое исследование, чтобы изучить новую технику. Это также будет благоприятное время, чтобы поговорить с начальством или работодателями о том, как продвинуться в своей работе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Любая учеба или тренинг принесут вам пользу в ближайшие несколько недель. Вам также понравится любой шанс путешествовать, потому что ваше любопытство к другим местам усиливается. Разговор и общение с другими людьми, особенно о философии и абстрактных идеях, будут привлекательными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В следующие несколько недель вы будете больше размышлять о глубоких психологических истинах внутри себя. Вы можете использовать это время, чтобы больше общаться со скрытыми аспектами себя. Вполне вероятно, вы будете думать о том, что вы должны делать с остальной частью вашей жизни.

Рак (21 июня-22 июля)

В течение следующих нескольких недель Меркурий будет напротив вашего знака, что поможет вам прояснить и объяснить некоторые проблемы кому-то. Это окно времени также идеально подходит для обсуждения возникающих трудностей. Хорошее время для подписания контрактов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы преуспеете во всех видах умственной работы в ближайшие несколько недель, потому что вы будете уделять внимание деталям. Вы хотите, чтобы все было как можно более совершенным, поэтому вы будете тщательно планировать и прорабатывать каждую деталь заранее. По сути, вы хотите делать работу и делать это хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В течение следующих нескольких недель вы будете в игривом настроении, поэтому вам захочется использовать свой ум для развлечения, такого как чтение, письмо, игры – требующие умственной гибкости. Вам будет приятно заниматься умственной деятельностью ради себя, потому что это весело!

Весы (23 сентября — 22 октября)

В ближайшие несколько недель вы, возможно, подойдете к чему-то дома. Вы также можете быть более вовлечены в семейные дискуссии. Это может быть время интеллектуального ухода просто потому, что вы хотите немного спокойного времени для себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В ближайшие несколько недель темп ваших дней ускорится, а это значит, что сейчас не время успокаиваться и расслабляться. Наоборот! Выйдите и наслаждайтесь интеллектуальной деятельностью и общением с другими. Групповые дискуссии и возможность познакомиться с новыми людьми и путешествие будет привлекательным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В ближайшие несколько недель вас больше будут интересовать деловые и коммерческие отношения. Вы мечтаете найти способ заработать деньги или заключить коммерческую сделку. Вы можете вступить в переговоры с другими относительно собственности или денег.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В течение следующих нескольких недель Меркурий будет в вашем знаке, что заставляет вас хотеть выразить свою точку зрения другим. Вы сможете приложить большую часть себя к тому, что вы говорите, поэтому вы будете убедительны!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете оставить свое мнение при себе в течение следующих нескольких недель и решить меньше общаться с другими. Это потому, что вы чувствуете, что хотите уйти, чтобы думать или учиться. Это также хорошее время для самостоятельных исследований.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете больше думать о своих целях и своих ожиданиях в ближайшие несколько недель. Убедитесь, что вы знаете, что эти цели действительно являются вашими собственными, а не чьими-то другими целями, которые вы приняли? Это также хорошее время, чтобы подумать о групповых идеалах и стандартах, а также о том, как вписываются ваши ценности.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Кирилл Плетнев снимался в фильмах: «Поп», «Медвежий поцелуй», «Адмирал», «Метро», «Каникулы строгого режима» сегодня разделяет ваш день рождения. Вы вдумчивый, преданный и справедливый. Вы делаете отличным другом для других. Людям нравится работать с вами. Это ваше время урожая! Ура! Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха. Ожидайте, чтобы обладать увеличенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Да!