Ежедневный гороскоп: понедельник 3 января 2022

1, 2 лунный день. Растущая Луна в Козероге

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 11:00 до 18:00.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, разговаривая сегодня с начальниками, родителями, учителями и полицией, потому что все может накалиться. Все, что вас беспокоит, будет казаться вам срочным, особенно если другие не видят того, что вы считаете важным. Постарайтесь расслабиться. К концу дня все будет выглядеть иначе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Держитесь подальше от интенсивных дискуссий о политике, религии и национальных вопросах, потому что сейчас плохой день для разговоров на эти темы. Сегодня люди одержимы своими идеями. Кроме того, в собственном уме легко преувеличить важность вещей.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры по поводу общей собственности, счетов, вопросов страхования и наследства сегодня будут интенсивными, потому что каждый будет склонен к преувеличенной реакции на ситуации. Все одержимы! Вот почему они могут чувствовать себя защищающими или ревнивыми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Не торопитесь общаться с теми, кто близок вам сегодня, потому что обсуждения могут быть интенсивными. Возможно, вы сегодня привлечете к себе кого-то, кто к чему-то испытывает сильные чувства? Не реагируйте слишком остро. Прежде чем принимать решение, дождитесь, пока все станет спокойнее. Проверьте Предупреждение о Луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня понедельник и вы настроены собраться. Вы хотите быть на вершине своей игры и вы тоже хотите работать над своим здоровьем. Это отличная мотивация. Помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня. Идите медленно, медленно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня родители могут серьезно поговорить со своими детьми. Точно так же, если вы работаете в мире развлечений или индустрии гостеприимства, все может стать очень черно-белым. Большую часть этого дня — предупреждение о Луне. Не принимайте близко к сердцу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны сегодня, если у вас семейное обсуждение или беседа с одним из родителей или старшим родственником. Легко переборщить или зациклиться на идее. Проверьте оповещение о Луне сегодня. Используйте время оповещения о Луне для творчества, а не для важных решений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете убедительны, разговаривая сегодня с другими людьми, поэтому вы убедите любого согласиться с вами. Однако убедитесь, что вы понимаете, о чем говорите! Не рискуйте, несмотря на искушение, что именно там самые сладкие фрукты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Если вы думаете о покупке чего-либо, кроме еды и бензина, загляните в Лунное оповещение сегодня. Это потому, что вы можете быть одержимы идеей что-то купить, а тем временем в любом случае сейчас не время для покупок. Будьте в курсе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Солнце, Луна, Венера и Плутон — все в вашем знаке. Кроме того, Луна и Плутон выстроены в линию, что вызывает сильные чувства. Остерегайтесь неразумных или чрезмерных поступков. Идите осторожно. Это только начало недели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то скрытое или происходящее за кулисами может вас сегодня беспокоить. Секрет может быть раскрыт? Возможно, вы скрываете секрет? Когда Луна выстроена в линию с Плутоном в скрытой части вашей карты, могут появиться неожиданные открытия. Узнайте от них, что можете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку у вас сегодня сильные чувства, обсуждения с друзьями и группами будут интенсивными. Вы можете раздувать что-то в своем уме и придавать большее значение, чем оно того заслуживает. Сделайте шаг назад. Получите некоторую перспективу. Проверьте Предупреждение о Луне.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Мел Гибсон (1956) и актер Александр Половцев (1958) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. У вас есть внутренние противоречия, потому что вы трудолюбивы и сосредоточены, тем не менее, временами вы безрассудны и импульсивны! Вас нелегко убедить изменить свое мнение. Этот год полон захватывающих возможностей и новых начинаний. Откройте любую дверь!