Ежедневный гороскоп: Понедельник 3 мая 2021 года

21, 22 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будь то ваш заработок или то, как вы хотите потратить свои деньги сегодня, вы чувствуете себя обескураженным. Вы чувствуете себя заблокированным в каком-то смысле. Возможно, у вас недостаточно денег или средств для преодоления препятствий, с которыми вы сталкиваетесь?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Солнце в вашем знаке расходится с суровым Сатурном наверху вашей карты. Это означает, что иметь дело с боссами, родителями, учителями, VIP-персонами и полицией будет непросто. По возможности избегайте авторитетных фигур. Сейчас не время просить разрешения или одобрения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете смутное разочарование. Вы можете даже не знать почему — это просто чувство. Отчасти это связано с тем, что вы должны соблюдать правила и нормы и возможно, выполнять обязанности, но вы не хотите этого делать. Одевайтесь и делайте что-нибудь. Маленькое начало имеет значение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это плохой день для финансовых дискуссий о совместной собственности, наследстве, налогах и долгах, потому что вы не добьетесь своего. Вы столкнетесь с препятствиями и причинами, по которым вы что-то не можете сделать. Вы знаете, что тяжелые времена формируют характер.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с партнерами и близкими друзьями, особенно с начальством и родителями, сегодня будут рискованными. Кстати, в том числе и полицией. Не будьте крикливым. Не выступайте против других — не сегодня. Сегодня вы должны принять некоторую самодисциплину и придерживаться установленных правил.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Нам всем приходится иметь дело с правилами и постановлениями в дополнение к законам страны. Это жизнь. Сегодня ваши желания будут идти вразрез с каким-то авторитетом. Это просто факт. Примите это и не тратьте силы на борьбу с этим. Живите чтобы сражаться в другой день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете быть разочарованы своей справедливой долей чего-либо. Это одна из причин, по которой сейчас плохой день для обсуждения того, как что-то разделить или поделиться с кем-то. Кроме того, возможно, вам придется нести ответственность за благополучие кого-то другого? Подойдите к тарелке и сделайте это.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Разговоры с партнерами, близкими друзьями и старшими членами семьи сегодня будут непростыми. Кто-то у власти будет требовать ограничить вашу деятельность. Тем не менее, вы не можете вывернуться из него. Будьте сильным!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будет сложно получить признание за то, что вы делаете на работе. К тому же работа сегодня будет тяжелой. Это просто один из тех дней, когда вам нужно выложиться и закончить работу. Даже проблемы со здоровьем будут сложными. «Трудные времена не создают героев. Трудные времена раскрывают в вас героя».

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня дети могут быть более ответственными. Между тем, проблемы между романтическими партнерами будут обескураживающими — даже сложными. Оставайтесь настолько сильными, насколько можете сегодня и поддерживайте других, потому что сегодня каждый чувствует себя брошенным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это тяжелый день для семейных дискуссий, особенно с родителями и старшими родственниками. Для начала вам, возможно, придется взять на себя ответственность за кого-то или помочь ему. Во-вторых, кто-то из авторитетов может опровергнуть ваши идеи, поэтому вы чувствуете разочарование. Это сложно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы чувствуете себя заблокированными другими. Хотя вас вероятно, больше всего обескураживает собственное душевное состояние. Вы волнуетесь. Помните: «Беспокойство подобно креслу-качалке. Оно дает вам занятие, но ни к чему не приводит».

Если ваш день рождения сегодня

Актер Данила Козловский (1985), писательница Татьяна Толстая (1951) и предприниматель Михаил Прохоров (1965) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы хорошо говорите, практичны, настойчивы и всегда оптимист! Когда начинается ваш новый личный год, вы вступаете во время тяжелой работы, строительства и строительства. Укрепите рамки своего мира. Будьте упорны и настойчивы. Точно так же вы можете увеличить силу собственного тела с помощью физических упражнений и других занятий. Вы останетесь довольны результатом.