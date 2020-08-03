Ежедневный Гороскоп. Понедельник 3 августа 2020

14, 15 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Полнолуние в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Действуйте осторожно сегодня, потому что вы можете быть расстроены с другом по поводу финансового вопроса, имущества или чего-то, что у вас есть. Между тем, романтика может закончиться для обсуждения с другими, особенно дети могут быть напряженными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с авторитетной фигурой в семье сегодня могут быть трудными. Кто-то может критиковать вас. Постарайтесь не принимать это на свой счет. Как правило, люди критикуют других, когда просто недовольны собой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете чувствовать себя подавленным или обеспокоенным сегодня. Имейте в виду, что беспокойство на самом деле является привычкой. Большинство вещей, о которых мы беспокоимся, никогда не происходят. Иногда мы так переживаем, что обманываем себя, что мы «на дежурстве». Держитесь подальше от дискуссий о политике, религии и национальных проблемах сегодня.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Финансовые споры или споры об общей собственности или о том, кому принадлежит что-то, могут произойти сегодня. Кто ответственный? Вы также можете чувствовать себя отрезанным от кого-то сегодня. На самом деле, для некоторых отношения могут закончиться. Будьте добры к себе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня сложны. Вы можете чувствовать себя одиноким или отрезанным от кого-то. Вы можете увидеть, что не так с ситуацией, но трудно внести изменения. Неожиданное влияние со стороны родителей, босса или авторитета может расстроить ситуацию сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с романтическими партнерами, детьми или спортивными коллегами могут сегодня быть напряженными. Люди сдержанные или встревоженные. Это может привести к расстройству с кем-то на работе или даже вашего здоровья. Успокойтесь и плывите по течению.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Во многих отношениях это трудный день, потому что общение с другими людьми будет напряженным. Вы можете критиковать их или они могут критиковать вас. Кроме того, что-то неожиданное может повлиять на ваших детей и это может стать проблемой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день, чтобы просить авторитетную фигуру о разрешении или одобрении чего-либо. Если вы это сделаете, их ответ будет: «Нет!» Кроме того, отношения с родственниками женского пола также могут быть расстроены. Побалуйте себя, чтобы чувствовать себя комфортно.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Финансовые вопросы могут создать напряжение для вас в настоящее время. Это начало месяца и вы уже чувствуете себя сломленным! Этот вид стресса может привести к расстройству общения с родственниками, братьями и сестрами или соседями. Возможен крошечный взрыв. Такое случается. Вы переживете это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вполне вероятно, что вы окажетесь в ссоре с кем-то сегодня и это может быть связано с общей собственностью, проблемами правительства или чем-то, что связано с банковским делом, кредитом, долгом и всем этим забавным материалом. Не позволяйте этому вас расстроить. Следите за своими деньгами и имуществом, чтобы избежать потерь или неожиданностей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас были более легкие дни. Многие люди сегодня обеспокоены, что делает разговоры с другими критичными или негативными. Держитесь подальше от этого, если можете. Между тем, сегодня Луна в вашем знаке расходится с вашим правителем Ураном. Это делает вас мятежным! Не делайте глупостей только потому, что хотите волнения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ожидайте некоторых трудностей, связанных с другими на работе сегодня, потому что люди могут быть негативными и критическими. Кто-то может даже уйти. К счастью, дела в тылу благоприятны. Отдыхайте дома с хорошей едой и напитками.

Если ваш день рождения сегодня

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачёва разделяет ваш день рождения сегодня. Вы молоды и умны. Вам нравится получать внимание. В этом году вы увидите, что служение другим, особенно членам вашей семьи, очень важно. Вот почему вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Посмотрите вокруг себя и инвестируйте в отношения, которые вы цените. Тусуйтесь с качественными людьми.