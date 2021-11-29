Ежедневный гороскоп: понедельник 29 ноября 2021

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваш идеализм пробуждается, поэтому вы можете поделиться чем-то с тем, у кого меньше. Или вы можете строить планы на благо другой культуры или страны. Вы также можете составить план путешествия. По сути, вы хотите делать добро.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ожидайте дискуссий о совместной собственности, наследстве, страховании или о том, как что-то поделить сегодня. Если так, с другими будет легко работать, потому что они будут на той же волне, что и вы. Вы найдете людей разумными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете щедрость по отношению к другим, особенно на работе, поэтому вы можете помочь коллеге или использовать свое влияние на работе, чтобы помочь третьей стороне. Обсуждения с кем-нибудь будут полезными. Вы могли бы привлечь других к своей идее.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы на связи со своими творческими соками и это хорошая новость для тех, кто работает в сфере искусства и индустрии развлечений. Поскольку вы с пониманием относитесь к потребностям детей, вы поможете им, если сможете. А на работе вы будете решать практические вопросы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы поможете члену семьи, если сможете. На самом деле, это хороший день, чтобы поговорить с детьми и молодежью. Это также хороший день, чтобы составить социальные планы и изучить возможность отпуска. Все это дорого вашему сердцу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сядьте сегодня с членом семьи для серьезного практического обсуждения, потому что вы чего-то добьетесь. Это может быть связано с семейными делами или с ремонтом и улучшением дома. Возможно, вы готовитесь к развлекательному мероприятию дома.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Любую работу, которую вы делаете сегодня, вы сделаете тщательно. Без ошибок. Вы будете похожи на мудрого плотника: «Дважды отмерь, один раз отрежь». Вот почему обсуждения с другими будут касаться практических вещей и того, что выполнимо. Кто-нибудь постарше может дать вам совет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для финансовых операций, потому что вы будете справедливо относиться к другим людям. Кроме того, вы не упустите из виду важные детали. Вы увидите самый простой способ что-то сделать, и вы это сделаете. Может что-то посоветовать старший член семьи.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для вас. Обсуждения с другими могут быть сосредоточены на практических вопросах, но это доставит вам удовольствие, потому что вы хотите, чтобы дела были выполнены. К счастью, люди будут вас слушать. Между тем, в частном порядке, вы можете помочь нуждающемуся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете купить предметы гардероба сегодня. Если да, то это хорошая идея, потому что вам понравится то, что вы видите в зеркале. Вам будет легко ладить с друзьями и группами, однако вы также будете приветствовать возможность насладиться уединением и побыть в одиночестве, чтобы подумать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас, вероятно, есть надежный практический совет для кого-то более молодого сегодня, возможно, друга или людей в групповой ситуации. Например, это отличный день для преподавания или чтения лекции. У вас есть твердая решимость достичь определенных целей, но вы не будете напористым. Вы можете подождать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы искренне беспокоитесь о страданиях других людей, особенно в далеких странах или в других культурах. Если вы можете чем-то помочь — вы это сделаете. Чтобы узнать, какие средства правовой защиты можно использовать, вы можете поговорить с родителями, учителями и авторитетными лицами. Попробуйте разные подходы.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Нина Гребешкова (1930) и фигуристка Мария Петрова (1977) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы дружелюбны, теплы и оптимистичны в общении с другими людьми. Вы любопытны, искренни и идеалистичны. Вы любите смешить людей. Это идеальный год для того, чтобы подвести итоги того, чем вы занимались последние девять лет. Конечно, вы хотите очистить свою тарелку от всего, что больше не актуально в вашей жизни.