Ежедневный гороскоп. Понедельник 29 марта 2021

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Избегайте совершения покупок и принятия важных решений после 17:00 до 23:00 сегодня. После этого Луна переходит из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваше чутье находится в состоянии повышенной готовности, поэтому у вас может возникнуть ощущение, что вы читаете мысли некоторых людей. Излишне говорить, что это может быть хороший день, чтобы прислушаться к своим догадкам и тонкому голосу на плече. Это еще и дружеский день.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшние разговоры с друзьями и членами групп могут ввести в заблуждение или ввести в заблуждение. Они могут подумать, что вы рискуете, или наоборот, вы так думаете. Однако вы проявите сочувствие, если кто-то захочет поделиться с вами своими проблемами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны в разговорах с родителями, начальниками, учителями и людьми, имеющими власть сегодня, потому что легко стереть отношения власти с чем-то более непринужденным и дружелюбным. Четко объясните, чего от вас ждут. Четко говорите им.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы особенно цените красоту, поэтому вам понравятся красивые места и художественные творения талантливых людей. Вам также будет интересно узнать о религиозных верованиях и любых дисциплинах, повышающих сознание. Вы хотите найти ответы на важные вопросы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны в дискуссиях о том, как разделить что-либо, поделиться наследством или иметь дело с общей собственностью, потому что чувство сочувствия может побудить вас отдать ферму. Или, может быть, вы не видите всех аспектов ситуации? Осторожно!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговоры с самыми близкими вам людьми сегодня будут откровенными и обезоруживающими. Люди готовы распустить волосы и поделиться историями о своей уязвимости. Каждый второй догадывается и сомневается в себе. Это то, что вы можете узнать сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поскольку вы сегодня сочувствуете другим, коллеги могут искать вашу компанию, потому что хотят, чтобы вы их слушали. Возможно, вы сможете им помочь. По крайней мере, вы можете выслушать их, чтобы поделиться своими опасениями. Очень часто людям это нужно больше всего — кто-то их слышит.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы находитесь в контакте со своей творческой энергией, поэтому этот день может быть продуктивным для художников или всех, кто занимается творческими проектами. Вы также с пониманием отнесетесь к желаниям и потребностям детей. Однако в романтических делах вы можете не оправдать своих ожиданий.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные дискуссии могут быть взаимно симпатичными, однако они также могут быть менее реалистичными. Помните об этом, прежде чем соглашаться на что-нибудь важное. Сегодня многие люди думают о пустяках. Иногда желание делает это так, но не всегда.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше воображение сегодня усилено, без вопросов. Не волнуйтесь, если вы проводите много времени в мечтах или теряетесь в мире фантазий, потому что сегодня это обычное дело. Подумайте дважды, прежде чем соглашаться на что-нибудь важное. У вас может не быть всей картины.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны с финансовыми вопросами сегодня, потому что вы можете не знать всех фактов или принимать желаемое за действительное. Возможно, кто-то даже обманывает вас, впрочем маловероятно. Остерегайтесь экстравагантных покупок!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Меркурий в вашем знаке выстроен в линию с вашим управителем Нептуном, что делает вас мечтательными, творческими и склонными к желанию поговорить с феей в нижней части сада. Ваша идеалистическая точка зрения заставит вас сочувствовать всем, кто в ней нуждается.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Владимир Пресняков-младший (1968), актер Кристофер Ламберт (1957). Наибольшую известность обрел за свои роли в фильмах «Горец», «Смертельная битва» и топ-модель Эль Макферсон (1964) сегодня разделяют ваш день рождения. У вас дерзкий дух! Вы инстинктивны, независимы и целеустремленны. Другие люди заинтригованы вами. Поскольку вы входите в новый цикл, пора определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены в себе и проявляйте физическую энергию, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!