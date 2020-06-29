Ежедневный Гороскоп. Понедельник 29 июня 2020

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 5:45 до 16:00 сегодня. После этого Луна движется из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта-19 апреля)

Знайте об ограничениях оповещения о Луне, они будут существовать весь день! Осторожно обращайтесь с партнерами, близкими друзьями и представителями общественности. Утром все просто, днем ​​– не так уж и просто. Наберитесь терпения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваша эффективность на работе будет зависеть от оповещения Луны сегодня. Ожидайте нехватки и задержки. Очевидно, что это плохой день для важных решений или траты денег на что-либо, кроме еды и газа. Сделайте лучшее из этого дня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это творческий день для вас, потому что во время оповещения о Луне вы можете мыслить нестандартно. Поэтому продолжайте исследования и придумывайте идеи, но ни на что не соглашайтесь до завтрашнего дня. Увеличение ответственности с детьми может произойти сегодня.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Это идеальный день для отдыха дома. Можете ли вы позволить себе длинные выходные? Большая часть этого дня – Лунная тревога. К счастью, утро довольно оптимистичное. К вечеру у вас могут быть разногласия с кем-то. Не принимайте это близко к сердцу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны, потому что ваше мышление сегодня рассеяно из-за предупреждения о Луне. Поэтому запишите свои умные идеи, но подождите до завтрашнего дня, чтобы действовать. Этим утром вы чувствуете оптимизм, к вечеру это может измениться. Все иллюзия.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны, потому что сегодня Луна находится в одном из ваших домов Денег и все же – есть Лунная тревога. Это плохой день для покупки чего-либо, кроме еды и газа. Если у вас есть креативные, прибыльные идеи, подождите до завтра, чтобы увидеть, летят ли они до сих пор.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке, тем не менее, в течение большей части этого дня есть предупреждение о Луне. Поэтому плывите по течению. Не принимайте важных решений. Сегодня будут свои взлеты и падения, а это значит, что вы должны идти вместе, чтобы ладить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы предпочитаете вести себя сдержанно сегодня, так как эта неделя начинается. Возможно, вы даже захотите поиграть и спрятаться дома. Это потому, что сегодня есть оповещение о Луне, в дополнение к которому Луна сегодня «прячется» в вашем графике. Это может повлиять на вашу производительность и эффективность. (О да.)

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Сегодня вам понравится общение с подругой, веселое общение с женщиной. У вас могут быть умные идеи о потенциальных целях для себя. Как бы то ни было, продолжайте плевать в потолок и завтра примите решение. Не сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете быть связаны с родителями, боссами, учителями и VIP-персонами сегодня, что немного трогательно, потому что это плохой день для принятия решений. Определенно, ни в коем случае не вызывайтесь добровольцем во время оповещения о Луне. Очень деликатно справляйтесь с боссами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы хотите сделать что-то другое. Вы хотите «уйти от всего этого». Если вы можете совершить короткую поездку, поездку по стране, это может вас порадовать. Тем не менее, во время Лунной тревоги (как сегодня) глупые, глупые ошибки случаются. Предупрежден – значит вооружен.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны, потому что сегодня Луна находится в вашем доме за чужие деньги, а это значит, что у вас может возникнуть соблазн принять решение о долевой собственности, наследстве и тому подобном. Тем не менее, это плохой день для принятия важных решений. Примите это к сведению

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сосо Павлиашвили сегодня делит ваш день рождения. Поскольку вы чувствительны и интуитивны, у вас есть редкая способность поставить себя на место другого человека. Время веселого года! Вы будете более популярны и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете более благодарны за свою жизнь и по достоинству оцените повседневное счастье и красоту вокруг вас. Этот год – время для важного выбора. Выбирайте с умом.