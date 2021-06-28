Ежедневный гороскоп: понедельник 28 июня 2021

18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений до 11:00 сегодня. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день, поэтому вы чувствуете сострадание и заботу о тех, кому повезло меньше. Если вы можете сделать что-то, чтобы помочь нуждающемуся, вы почувствуете удовлетворение. Для этого вы можете объединить усилия с кем-нибудь еще.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждение с подругой будет для вас сегодня полезным опытом. Вы также можете присоединиться к благотворительной группе или другим людям, которые хотят помочь нуждающимся. Сегодня все, что вы дадите, вернется к вам в умноженном виде.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы хорошо выглядите в глазах окружающих, особенно начальников, родителей и VIP-персон. Даже если вы не делаете ничего особенного, вы кажетесь успешным, мудрым и щедрым. Также есть большая вероятность, что вы заслуживаете этой похвалы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас большие планы, особенно в отношении будущих путешествий или всего, что связано с будущим образованием или обучением. У вас также могут быть амбиции, связанные с медициной, законом, издательским делом или СМИ. Наслаждайтесь бурным обменом мнениями о метафизических идеях.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день, чтобы обсудить, как чем-то поделиться. На вашем пути могут появиться подарки, лакомства и услуги других людей. Это также хороший день для обсуждения финансовых переговоров и обсуждения совместной собственности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете тепло и щедрость по отношению к другим, особенно к близким вам людям — партнерам, супругам и близким друзьям. Это хороший день, чтобы сделать предположение о некоторых больших планах, на которые вы надеетесь в будущем. Возможно поездка? Или способ что-то расширить?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Рабочие поездки могут происходить сегодня. Это отличный день, чтобы объединить усилия с другими, чтобы сформировать рабочие группы или работать с группами. Поскольку вы чувствуете себя уверенно и находитесь в хорошем настроении, вы будете продуктивны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Наслаждайтесь сегодня хорошими временами! Это отличный день для общественных мероприятий, спортивных мероприятий, веселых мероприятий с детьми или любой возможности проявить свои творческие таланты в искусстве. По сути, вы хотите повеселиться. Помните, что сегодня вы получите то, что даете — доброту, дружбу и любящую поддержку другим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные дискуссии сегодня пройдут хорошо, особенно с родственницей. Это хороший день, чтобы быть щедрым по отношению к другим, потому что все, что вы дадите, будет умножаться. Вам будет легко быть терпеливым с другими. На самом деле, у вас может быть отличный совет для кого-то.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку вы находитесь в позитивном настроении, вы сегодня мыслите масштабно! У вас большие планы! Другие будут воодушевлены вашими амбициозными идеями, особенно родственники, соседи, братья и сестры. (Удивительно, как один человек может влиять на группу.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для денег. Ищите способы повысить свой доход или возможно, ищите более высокооплачиваемую работу. Сегодня вы больше склонны «мыслить масштабно» в финансовых вопросах, включая трату денег. Тем не менее сохраняйте квитанции. (И коробку.) Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаке на одной линии со счастливым Юпитером, что делает вас счастливыми и щедрыми по отношению к другим. Ваша уверенность в себе сильна и вы хорошо относитесь к другим. Это хорошо, потому что сегодня вы получите то, что отдаете. Все возвращается.

Если ваш день рождения сегодня

Предприниматель Илон Маск (1971), актер Александр Панкратов-Чёрный (1949) и гимнастка Ляйсан Утяшева (1985) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. У вас самые разные интересы и вы очень спонтанны. Вы отличный планировщик и убедительны. Вы определенно доминируете и решительны. В этом году вы имеете полное право искать личного счастья. Спросите себя, чего вы хотите и куда хотите пойти. Наслаждайтесь общением с другими людьми и изучением хобби. Заявите права на свой мир.