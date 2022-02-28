Ежедневный гороскоп: понедельник 28 февраля 2022

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 21:00. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас может быть эмоциональная реакция на друга или члена группы. Кто-то может сказать или сделать что-то, что вас встревожит или удивит. Вот почему нужно быть осторожным, чтобы не делать поспешных выводов. Сначала разберитесь. Будьте внимательны и осторожны, как мудрый плотник: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы не хотите, чтобы кто-то говорил вам, что делать сегодня. На самом деле, вы можете делать противоположное тому, что кто-то предлагает, только потому, что чувствуете бунт. Уважайте свои интересы.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вас будут раздражать правила, предписания и ограничения со стороны других. На самом деле, вы можете отвергать то, что кто-то говорит (особенно о политике, религии или национальных проблемах) просто потому, что они это сказали. (Разумно ли это?) Планы на поездку сегодня будут сорваны, почти наверняка.

Рак (21 июня — 22 июля)

Дважды проверьте детали банковского дела, наследства, налогов и долгов, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Между тем, вы будете возмущены тем, что кто-то диктует условия о том, как вы должны что-то делать или делить. Точно так же вы можете не согласиться с их ценностями. Так было всегда.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете проявлять нетерпение по отношению к другим, особенно если они не сотрудничают с вами. Будет хуже, если они попытаются сказать вам, что делать! Между тем, некоторые из вас могут быть удивлены партнером или близким другом. Или может быть, вы почувствуете себя освобожденным по какой-то причине? Свобода хороша.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваша рабочая рутина сегодня будет прервана из-за поломок оборудования, нехватки персонала, непредвиденных событий и компьютерных сбоев. Кто-то может бросить вам крученый мяч. Вас также может раздражать коллега. Будьте умными и оставайтесь хладнокровными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители имейте в виду, что в этот день с вашими детьми может произойти несчастный случай (особенно сегодня утром). Будьте терпеливы, потому что гнев всегда способствует несчастным случаям. Это может быть трудный день и для романтики. Избегайте спортивных аварий. Социальные мероприятия могут быть отменены.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Возможно, сломается небольшой прибор или может произойти мелкая поломка. Кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь. Может вспыхнуть семейный спор. План действий: Оденьтесь, будьте терпеливыми ко всем. (Для собственного спокойствия.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это день, который может привести к несчастным случаям, поэтому следите за всем, что говорите и делаете. Притормозите и расслабьтесь, потому что кто-то из ваших знакомых может вас раздражать. С другой стороны, у вас будут яркие, умные, оригинальные идеи?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что-то неожиданное может повлиять на ваши активы или ваши деньги сегодня. Особенно этим утром. Поэтому держите глаза открытыми. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Держите глаза открытыми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с вашим правителем Ураном. Это вызывает в вас сильную тягу к азарту! Вы можете действовать импульсивно и делать то, чего обычно не делаете. Будьте осторожны, чтобы не быть слишком поспешным или опрометчивым. Думайте прежде чем сделать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На глубоком уровне у вас сегодня чувство эмоционального беспокойства. Вам не понравится, когда другие предъявляют к вам требования. У вас могут быть какие-то личные идеи о том, как внести какие-то изменения в свою жизнь — изменения к лучшему. Надеюсь, эти изменения дадут вам больше свободы.

Если ваш день рождения сегодня

Модель Наталья Водянова (1982) и актер Николай Наумов (1982) сыгравший самого себя в сериале «Реальные пацаны», разделяют ваш день рождения сегодня. Вы независимы, полны энтузиазма и склонны к азарту. Тем не менее, у вас спокойная внешность. Ваше присутствие может утешать. Вы привлекательны и сильнее, чем подозревают другие. Последний год девятилетнего цикла для вас, поэтому вы облегчитесь и отпустите то, что больше не актуально.