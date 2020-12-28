Ежедневный гороскоп. Понедельник 28 декабря 2020

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений до 19:00. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Давайте начнем эту неделю с воспоминаний о том, что вы производите большое впечатление на других, потому что Солнце находится высоко в вашей карте, бросая на вас лестный свет. Даже если вы не делаете ничего особенного, люди восхищаются вами! Вы хотите выразить свои идеи сегодня!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хорошее время для того, чтобы исследовать новые идеи, учиться и учиться. Это также хорошее время, чтобы закончить работу над статьей, книгой или рукописью. Между тем, сегодня вы сосредоточены на деньгах, денежных потоках и собственности. Вы можете чувствовать собственничество.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

На этой неделе вы чувствуете себя страстно и напряженно. Фактически, сегодня с Луной в вашем знаке вы можете быть очень эмоциональны. Однако есть одно хорошее влияние: сегодня все идет своим чередом. (Просите вселенную об одолжении!)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы не чувствуете себя готовым начать свою неделю. Вы хотите спрятаться. Тем не менее, вы чем-то возбуждены. (Примечание: завтра в вашем знаке полная луна.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы хотите, чтобы все было сделано сегодня. В частности, сегодня для вас важны отношения с друзьями. Вы можете чувствовать себя защищающим или поддерживающим кого-то. Это также хороший день, чтобы подумать о своих целях и подходят ли они вам?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы отправляетесь в беззаботную, веселую неделю! Многим из вас понравится развлекаться дома или делать то место, где вы живете, более привлекательным. В частности, сегодня вы будете чутко относиться к коллегам. Однако то, что вы делаете, будет на всеобщем обозрении.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас есть сильное желание «уйти от всего этого». На самом деле, в идеале, вы можете захотеть расслабиться дома и расслабиться в знакомой обстановке за чашкой хорошего кофе или чая. Некоторые из вас связаны с родителями больше, чем обычно. Разговоры с другими проходят гладко и дружелюбно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это будет динамичная неделя — без вопросов. У вас много дел, плюс плотный график встреч, дел и коротких поездок. Мало того, вы хотите поделиться своими идеями с другими. Вы можете привлечь деньги сегодня или позже на неделе. Покупки красивых вещей, которые нравятся.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличная неделя, чтобы купить себе гардеробные вкусности. Будьте сообразительны и соблюдайте предупреждения о том, когда не следует делать покупки, в системе Предупреждения о Луне. (Зачем тратить деньги?) Кстати, на этой неделе вы сосредоточены на деньгах, денежном потоке, доходах и так далее. Будьте любезны и готовы сотрудничать с другими уже сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Теперь вы находитесь в кресле власти, потому что Солнце, Меркурий и Плутон находятся в вашем знаке, а это означает, что все будет идти вашим путем. Тем не менее, сегодня вам, возможно, придется сделать что-то от имени другого человека или оказать кому-то услугу. Ничего особенного.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хотя вы предпочитаете вести себя сдержанно и за кулисами всю неделю, сегодня вы чувствуете себя беззаботным и игривым! Романтика может привести к забавному флирту? Отношения с детьми могут быть в центре внимания. Хорошего вам дня!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эта неделя будет популярной, потому что вы сосредоточены на друзьях и группах. Тем не менее сегодня вы будете счастливы уединиться в одиночестве в каком-нибудь тихом месте, желательно в вашем доме с приятной обстановкой и едой в холодильнике.

Если ваш день рождения сегодня

Актер театра и кино Александр Робак (1973) и актер, продюсер и ведущий шоу «Stand Up» Руслан Белый (1979) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы идеалист, которому интересны люди. Вы миролюбивы и внимательны, даже если можете быть настойчивыми. Прекрасные новости! Это ваше время сбора урожая, когда вы начнете пожинать плоды семян, которые вы посадили за последнее десятилетие. В результате вы можете получить большее влияние и лидерство во всех отношениях.