Ежедневный гороскоп: Понедельник 27 сентября 2021

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня до 21:05 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день для общения, особенно для братьев и сестер, родственников и соседей. Вам любопытно, что происходит и вы хотите поделиться с кем-нибудь своими идеями. Короткие поездки вас порадуют. Не стойте на ногах, чтобы можно было прыгать в любом направлении.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Деньги, денежный поток и ваше финансовое положение сегодня у вас на уме. (Это неудивительно, потому что вы финансовый волшебник Зодиака!) У вас могут быть отличные идеи для заработка. Найдите время поиграть сегодня, потому что это идеальный день для общения, особенно с детьми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке, что может вызвать у вас больше эмоций, чем обычно. Хорошая новость в том, что это также немного увеличивает вашу удачу. Это прекрасный день, чтобы насладиться компанией других. Делайте то, что вам нравится. Расслабьтесь и удачного дня!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня понедельник, но вы хотите спрятаться или поработать в одиночку или за кулисами. (Вы просто не готовы соответствовать всем требованиям мира.) Вам нужно некоторое время, чтобы подготовиться к действительности. Найдите укромное место, где можно расслабиться и отдохнуть.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам понравится общение с подругами сегодня, потому что это дружеский день и люди стремятся пообщаться. Вы можете получать удовольствие от компании группы или организации. Это хороший день, чтобы поделиться своими мечтами о будущем с кем-то, чтобы получить их отзывы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня люди замечают вас больше, чем обычно. (Они могут обсуждать личные детали вашей личной жизни.) Не беспокойтесь, потому что в основном это веселый день и с Венерой в вашем Доме коммуникаций вы дружелюбны и очаровательны со всеми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сделайте что-нибудь, чтобы немного встряхнуться, потому что вы хотите приключений и стимуляции. Однако сегодня стимуляция может быть отличным столиком в прекрасном ресторане или чем-то, что вам действительно нравится. Это прекрасный день для общения, потому что у вас есть энергия, которую нужно сжечь!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Теперь, когда Венера в вашем знаке, вы спокойны и дипломатичны, поэтому сегодня вам понравится отдыхать с другими людьми. Скорее всего, вы предпочтете что-то сдержанное и закулисное. (Ваш контакт с кем-то из вашего прошлого может быть скрыт.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный способ начать неделю. Поскольку сегодня Луна находится напротив вашего знака, лучше всего быть более мягким, имея дело с другими. В этом нет ничего страшного, это просто требует дружеского сотрудничества. У вас есть это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы выглядите потрясающе в глазах боссов, родителей, учителей и VIP-персон прямо сейчас, потому что Солнце в полдень на вашем графике отбрасывает вас в привлекательный центр внимания. Ничего особенного делать не надо — дым и зеркала. Отношения с сослуживцами будут дружескими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы находитесь в режиме игры, поэтому сделайте себе одолжение и найдите время, чтобы расслабиться и повеселиться с другими. Возьмите долгий обед. Наслаждайтесь компанией детей, романтических партнеров или коллег по спорту. Обсудите планы путешествия.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, вы захотите сегодня поиграть и спрятаться дома, потому что это то, что заставит вас согреться. У некоторых из вас будет уютная беседа с членом семьи женского пола, может быть, с мамой. Вам обязательно понравится отдых дома.

Если вашй день рождения сегодня

Певица Ани Лорак (1978), актриса Анна Ардова (1969) и тренер Дик Адвокат (1947) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы энергичны, бдительны и очень живы. Вы также добросердечны и искренни. Поскольку вы ориентированы на успех, вы много работаете, чтобы достичь своих целей. В этом году у вас есть сильное стремление к свободе, а это значит, что вы примете и будете готовы к изменениям. Бывают моменты, когда вам нужно действовать быстро — доверяйте своей интуиции и сохраняйте сосредоточенность.