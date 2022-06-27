Ежедневный гороскоп: понедельник 27 июня 2022

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 22:30. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы начинаете эту неделю энергично и целеустремленно, потому что ваш правитель Марс танцует с Сатурном. Это поможет вам проанализировать свои цели на практике, особенно если эти цели способствуют большей свободе для вас и других. Вы имеете в виду бизнес!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что бы вы ни делали сегодня, особенно работая в одиночку или за кулисами, это будет в значительной степени способствовать вашему будущему успеху. В это время в вашей жизни происходит многое и вы ясно видите, что работает, а что нет. Сегодня вы готовы работать за то, что вы хотите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Внимательно и подготовленно вы с энтузиазмом относитесь к групповым мероприятиям или работе с другом над продвижением вопросов, связанных с медицинскими или юридическими вопросами. Другие могут также помочь вам с образовательными возможностями или чем-то, что связано с публикациями и средствами массовой информации. Идеальный день для обсуждения планов путешествия.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы хотите воплотить практические идеи в жизнь. Надеюсь, эти идеи принесут большую свободу вам и другим. Вы хотите иметь доступный выбор для достижения своих целей как на работе, так и в том, как вас воспринимают другие. Вы дорожите своей успешной репутацией!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы стремитесь путешествовать или использовать возможности в издательском деле, СМИ, юриспруденции или медицине — без вопросов. Сегодня вы решили действовать, потому что готовы сделать практический шаг к тому, чтобы эти цели стали реальностью. Сделайте комплимент. Запишитесь на прием. Займите позицию.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Пришло время действовать в соответствии со своими идеями и добиться практического прогресса, особенно если вы откладывали рассмотрение завещаний, поместий, наследства и тому подобного. Не медлите дальше. Начните с кем-нибудь приземленную беседу. Решите, как поступить с общим имуществом и долгами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В начале этой недели вы находитесь в правильном настроении, чтобы спуститься на землю и серьезно обсудить с партнером или близким другом, как добиться цели. Больше никаких туманных планов на тему «а что, если». Пора переходить от абстрактного к конкретному.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это продуктивный день, поэтому вы много сделаете. Это идеальный способ начать неделю и это удачно, потому что довольно часто то, как что-то начинается, так и разворачивается. Сегодня вы хотите много работать и получать практические результаты за свои усилия.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это может быть продуктивный день для художников. Это также будет продуктивный день для тех из вас, кто работает с детьми или работает в сфере развлечений или индустрии гостеприимства. Время планирования закончилось. Пришло время действовать. Засучите рукава!

Козерог (22 декабря — 19 января)

У многих из вас есть амбициозные планы относительно косметического ремонта или ремонта дома, в котором вы живете. Возможно, вся эта энергия связана с квартирным переездом? Естественно, это может создать домашнюю напряженность и семейные споры. Сегодня вы отложите это в сторону, потому что практические интересы являются главным приоритетом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы сегодня убедительны, потому что видите, что нужно сделать, и не боитесь высказаться. Другие будут восхищаться вашим упорством и согласятся с вашими практическими предложениями. Иногда нужно просто взять себя в руки и сделать что-то.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы чувствуете себя сильнее в своей финансовой сфере, потому что сегодня вы определенно видите способы увеличить свой доход. Да, вы действительно станете богаче в этом году! Ваши активы увеличиваются. Сегодня вы видите способы, как сделать что-то, чтобы улучшить свои шансы на то, чтобы это произошло. Давайте!

Если ваш день рождения сегодня

Певица Алсу (1983) и композитор Виктор Дробыш (1966) отмечают свой день рождения сегодня. Вы отличный коммуникатор. Вы человек идей, который также открыт для выслушивания идей от других. Это делает вас решительным. Это отличный год для самосовершенствования и возможного преображения. Используйте возможности, чтобы создать лучшее впечатление о своем мире.