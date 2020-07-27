Ежедневный Гороскоп. Понедельник 27 июля 2020

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Скорпион ♏

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня. Кроме того, будьте терпеливы, если ремонт дома является сложной задачей. Тем не менее, путаница царит. Когда вы не уверены, что делать — ничего не делайте.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Действуйте осторожно сегодня. Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны сотрудничать с другими. Между тем финансовые проблемы сбивают с толку. Вы можете не иметь все факты. Возможно, вас обманывают? Вот почему сообщения раздражительны и спорны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня все хорошо. Тем не менее, неясная ситуация может мутить воду. Из-за вашей симпатии к кому-то или чему-то, кто-то может не согласиться с вами, что в свою очередь, вызывает финансовые проблемы и споры. Ничего радикального не делайте. Оставайтесь спокойными.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня Меркурий в вашем знаке противоречит огненному Марсу, поэтому могут возникать споры с авторитетными фигурами или родителями. Между тем, вы чувствуете сочувствие к кому-то. (На самом деле, у некоторых из вас есть тайный роман.) Это начинает звучать как мыльная опера. (Возможно, это так!)

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможно, вы медленно кипите, потому что вы злитесь, но не можете говорить. Это только часть путаницы, которая кажется, присутствует сегодня особенно в отношении друга или члена группы. Несмотря на то, что Солнце в вашем знаке и вы сильны — держитесь подальше

Дева (23 августа — 22 сентября)

Спор с другом или членом группы (возможно, кем-то моложе) может произойти сегодня. Это может быть потому, что у кого-то из авторитетных людей есть симпатии, которые вы не разделяете. Когда присутствует такое большое замешательство, не предпринимайте никаких важных действий.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете быть в противоречии с партнером или родителем, учителем, начальником или кем-то, кто сегодня занимает авторитетное положение, потому что у вас есть твердое мнение о чем-то. Вы внимательны к вопросам, связанными с медициной, законом или чем-то в другой стране. Естественно, это спорные вопросы. Оставайтесь спокойными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня в вашем знаке Луна, которая может пробудить ваши эмоции. Поэтому держитесь подальше от спорных вопросов, таких как политика, религия и расовые проблемы, потому что споры вспыхнут. Кроме того, путаница в отношении общей собственности, налогов или задолженности налицо. Ой! Будьте осторожны.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Отношения с близкими вам людьми сегодня сбивают с толку. Кроме того, могут иметь место как романтические споры, так и споры с вашими детьми. Споры о долевой собственности или о денежных проблемах также могут возникнуть. Есть много вещей, которые сбивают с толку и неуверенных сегодня, поэтому вы не должны ничего делать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Споры с членами семьи или партнером или близким другом могут иметь место сегодня. Это может быть связано с путаницей в работе или проблемами со здоровьем. Споры о совместном имуществе и наследствах также на столе. Это сложный день, чтобы высказаться по любому вопросу. Занимайте выжидательную позицию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хотя у вас сегодня могут быть проблемы с другими — вашими детьми или коллегами, знайте, что у вас высокий уровень. Люди замечают вас. Поэтому не говорите и не делайте ничего, о чем вы потом пожалеете. Будьте умным и защитите себя.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не удивительно, что вы хотите убежать сегодня! Трудности с романтическими партнерами и вашими детьми, а также неразбериха с членами семьи делают этот день трудным для других людей!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Николай Костер-Вальдау, больше всего известный ролью Джейме Ланнистера из сериала «Игра престолов» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы чутко относитесь к нуждам других и готовы им помочь. Этот год будет для вас более спокойным. Делайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими, потому что ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение. Всегда ищите способы быть добрыми и полезными. Если вы открыты для общения с другими людьми, ваши деловые и личные отношения принесут вам пользу.