Ежедневный гороскоп: понедельник 27 декабря 2021

22, 23 лунный день. Третья четверть

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Кто-то из ваших близких может дать вам сегодня отличный совет. Или они могут познакомить вас с кем-то постарше, более опытным и способным вам чем-то помочь. Это может быть связано с планами путешествия, потому что вы определенно хотите выбраться из дома!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для вас это продуктивный рабочий день, потому что ваш ум сосредоточен и вы готовы много работать для достижения своих целей. Выбирайте работу, требующую внимания к деталям, потому что вы преуспеете в этом. Кто-то постарше или более опытный может помочь вам сегодня на работе, с вашим здоровьем или с домашним животным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это идеальный день, чтобы что-то попрактиковаться. Например, вы можете попрактиковаться в игре на музыкальном инструменте, в спорте или в чем-то еще, что поможет вам отточить свои навыки и улучшить свое мастерство. Это также хороший день для обучения детей.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные дискуссии сегодня займутся практическими вопросами. На самом деле, у старшего члена семьи может быть совет или возможно, просьба? В любом случае, вы можете сделать все возможное, чтобы улучшить свой дом или укрепить его, чтобы он стал более надежным убежищем для всех.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас более трезвый и реалистичный взгляд на жизнь, поэтому вы составляете списки дел и осматриваетесь, чтобы увидеть, что нужно отремонтировать или исправить. Вы можете найти пожилого человека, чью мудрость вы уважаете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Делая покупки сегодня, вы будете бережливы и расчетливы в обращении с деньгами. Например, вы в первую очередь будете заинтересованы в покупке практичных долговечных вещей. Вы также можете поискать способы сэкономить деньги или бюджет.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы будете мириться со значительными невзгодами и напряжением, потому что вы терпеливы, готовы бороться и делать все возможное, чтобы выполнить свою работу. Это настоящий стоицизм! Сегодня у вас есть внутренняя сила и безопасность, что достойно восхищения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете счастливы уйти и побыть наедине не потому, что чувствуете себя антиобщественным, а потому, что вы не склонны говорить о своих чувствах с кем-либо. Это так просто. И конечно, это ваш выбор. Вы можете прочитать или провести исследование.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждение с другом, который старше или более опытен, может принести вам пользу сегодня. Возможно, вы встретите кого-то в групповой ситуации или в клубе, к которому вы принадлежите и этот человек, возможно, на руководящей должности, также принесет вам пользу. Будьте открыты для совета, который попадется вам на пути.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше общение с начальниками, родителями, учителями и VIP-персонами сегодня будет трезвым и реалистичным. Тем не менее, вы произведете впечатление на окружающих своей практичной и разумной точкой зрения. Они видят, что вы занимаетесь долгосрочным подходом к вещам и что у вас есть необходимые силы и сосредоточенность, чтобы довести дело до конца.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для учебы и обучения, потому что у вас хватит терпения копаться в данных, которые в противном случае могли бы устрашить. Точно так же вы можете оформить необходимые документы, чтобы изучить возможности будущих путешествий, исследуя маршруты или делая заказы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для решения бюрократических проблем, связанных с налогами, долгами, страхованием и всем, что связано с общим имуществом, потому что у вас есть терпение и образ мышления, чтобы делать это правильно. Вы не пропустите детали. Вы готовы читать мелкий шрифт. Вы добьетесь своей цели!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Эммануил Виторган (1939) и актер и режиссер Сергей Бодров младший (1971-2002), сыгравший культовую роль Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат 2» родились в этот день. Вы терпеливы, искренни и верны своим близким. Вы серьезны и в то же время спокойны. Вы остроумны с прекрасным чувством юмора. Вы добрый и щедрый человек. Это был важный год для вас, потому что вы получили признание, награды, почести и возможно, повышение по службе. Наконец, ваши усилия были признаны. Браво!