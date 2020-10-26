Ежедневный гороскоп. Понедельник, 26 октября 2020

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете смутное возбуждение. Ничего особенного, но вы это чувствуете. Некоторые из вас могут подумывать о специальной покупке чего-то. Другие сосредоточены на работе, которая идет хорошо, потому что коллеги их поддерживают. Это интересный день.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете встретить кого-то интересного сегодня или кто-то из ваших знакомых может сказать что-то, что вас немного удивит. Фактически, кто-то может сказать что-то, что заставит вас переосмыслить некоторые из ваших надежд и мечтаний на будущее. Вы можете начать видеть вещи в новом свете?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Люди замечают вас сегодня. Фактически, некоторые люди знают личные данные о вашей личной жизни. (Помните об этом.) Между тем, кто-то, облеченный властью, — родитель, учитель, начальник или сотрудник полиции, может сказать или сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. Это немного поспешно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вас заинтриговало что-то новое и необычное. Возможно, вы хотите путешествовать? Возможно, вы встречали кого-то другого? Вы можете услышать новости о возможности путешествовать или продолжить обучение или получить какое-либо образование. Это могло быть интересно.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас может быть необычное представление о том, что делать с определенной суммой денег или чем-то, чем вы делитесь с кем-то. Возможно, кто-то другой предложит что-то немного другое? Между тем, дважды проверьте банковские счета и финансовые вопросы, чтобы убедиться, что вы знаете, что происходит.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Кто-то из ваших близких бросит вам мяч или сделает то, чего вы не ожидаете. Надеюсь, приятное. Сегодня вы можете познакомиться с кем-то новым, необычным и определенно интересным. (С Венерой в вашем знаке — вы выглядите великолепно!)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня может произойти что-то необычное, касающееся вашего здоровья, домашнего животного или вашей работы. Это не эпично, но привлечет ваше внимание. Вы можете увидеть новые способы что-то улучшить или увидеть, как улучшить то, как вы что-то делаете. Это всегда хорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Неожиданный флирт может заставить ваше сердце забиться сильнее. Вы можете получить неожиданное приглашение на интересное или увлекательное мероприятие? Что-то, связанное с вашими детьми, может быть неожиданным. На самом деле, этот день для ваших детей слегка опасен, так что будьте бдительны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то в вашем домашнем распорядке сегодня немного изменится. Кто-то неожиданный может появиться в дверях. Будем надеяться, что небольшой прибор не сломается. Вы можете купить для дома что-нибудь необычное или современное — это может быть что угодно. Это интересный день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете познакомиться с новыми людьми, увидеть новые места и у вас появятся новые идеи, потому что что-то неожиданное сделает этот день ярче, чем обычно. У вас также может быть оригинальная, умная идея? (Лучше всего записать это, потому что позже может быть трудно быть оригинальным и умным.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы думаете о деньгах. Где это находится? На самом деле, у вас сегодня может быть интересная идея для заработка. А может быть, вы совершите необычную покупку? Что-то, что связано с тем, что у вас есть, а также с вашими деньгами, заставит вас задуматься о творческих, оригинальных идеях.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Ураном, что пробуждает в вас желание возбуждения. Вы хотите освободиться от предсказуемой рутины. Вы хотите познакомиться с кем-то новым и интересным! Вас также могут привлекать технические темы, которые вас заинтриговали.

Если ваш день рождения сегодня

Футболист Дмитрий Сычев (1983), кинорежиссер и продюсер Игорь Масленников (1931) снявший сериалы: «Зимняя вишня» и конечно же «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» сегодня разделяют ваш день рождения. Вы чувственны, загадочны и очень проницательны. Приятно видеть, что ваш тяжелый труд окупится в этом году! Направьте свою энергию и сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы можете захотеть изучить что-то физическое, что вам нравится делать.