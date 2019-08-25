Ежедневный Гороскоп, понедельник 26 августа 2019

25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

Предостережение: избегайте покупок и важных решений с полуночи до 14:30. После этого Луна движется из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта-19 апреля)

Проверьте оповещение о Луне сегодня (см. Выше), чтобы вы знали, когда следует избегать покупки чего-либо, кроме еды, топлива и развлечений. Тем не менее, это прекрасное время для общения и творчества.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в той части вашего графика, которая связана с деньгами. Тем не менее, на протяжении большей части этого дня, есть оповещение о Луне (см. Выше), что означает, что вам нужно ограничиться расходами на еду, газ и развлечения во время оповещения о Луне. Помните об этом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке; тем не менее, большая часть этого дня – оповещение о Луне. Смотрите выше. Во время оповещения не делайте покупки. Избегайте важных решений и тратьте деньги только на еду, бензин и развлечения. Тем не менее, приятного вам дня!

Рак (21 июня-22 июля)

Вы обладаете высокой энергией и интересуетесь многими вещами – короткими поездками, походами по магазинам, беседами с родственниками и соседями, а также чтением и учебой. Тем не менее, если вы делаете покупки, проверьте ограничения оповещения Луны выше. Во время оповещения тратьте деньги только на еду, топливо и развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам понравится тусоваться с друзьями, особенно с девушками. Можно поговорить с кем-то по душам. Вы стремитесь выразить свои идеи, потому что Меркурий в вашем знаке. Тем не менее, не соглашайтесь ни на что важное во время Лунной тревоги. (См. Выше.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это сложный день. Вы высокий, а именно сегодня и люди замечают вас. Тем не менее во время оповещения о Луне в вашем общении с кем-то, особенно с боссами, родителями и VIP-персонами, будет что-то непредсказуемое. Определенно, добровольно ни на что в это время не соглашайтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы неспокойны сегодня отчасти потому, что хотите сменить обстановку. Вы хотите, чтобы что-то стимулировало, чтобы сделать этот день захватывающим. Вы можете получить свое желание, потому что есть непредсказуемый элемент на сей день. Планы путешествий могут быть отменены или отложены во время оповещения о Луне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы сосредоточены на богатстве других, наследстве и общей собственности, однако, во время предупреждения о Луне, не соглашайтесь ни на что важное. Не подписывайте важные документы. Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения. Будьте умным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте любезны с друзьями и партнерами сегодня. Будьте готовы идти больше, чем на полпути. Это мощное время для вас, поэтому вы можете показать некоторые благородные обязательства перед другими. Тем не менее, во время оповещения о Луне, плывите по течению и откладывайте важные решения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Без сомнения, вы заметите, что ваша эффективность пострадает сегодня во время Лунной тревоги. Просто справляйтесь как можно лучше и продолжайте. Однако отложите важные решения до завтра. Ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения. Помните что Лунная тревога – творческое время.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это творческий день для вас! Те из вас, кто занимается искусством, миром развлечений, шоу-бизнесом, индустрией гостеприимства или чем-то связанным со спортом и работой с детьми, будут полны оригинальных идей! Запишите их.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам понравится остаться дома или отдыхать самостоятельно, потому что это веселый, ленивый день, чтобы тусоваться в знакомой обстановке. Вы можете поговорить по душам с родственницей. Трудно быть продуктивным во время оповещения о Луне – так оно и есть.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Земфира и актер Олег Тактаров разделяют ваш день рождения сегодня. Вы уверены и разумны. Вы также услужливы, осведомлены и станете отличным другом. В этом году вы заканчиваете многие вещи, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.